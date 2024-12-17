17 декабря 2024, 09:50

Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии приостановили

U.S. Department of Defense
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Индия решила приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок на своих верфях для ВМС страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объявление победителя тендера отложили на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на испанские и немецкие компании, не выполнившие обязательства по передаче технологий для строительства субмарин.

Журналисты отметили, что срыв сделки стал серьезным ударом по правительству Нарендры Моди, который стремился получить для страны серьезное вооружение по программе Make in India.

«Ситуация с западными компаниями поспособствует активизации сотрудничества России с Индией в сфере модернизации военно-морского флота, учитывая готовность Москвы передать Дели необходимые технологии», - добавили они.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в Москве провел переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также принял участие министр обороны России Белоусов.

Индия Строительство Военные
16 декабря 2024, 19:00
США ввели новые санкции против России и Северной Кореи
РИА «Новости»
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Министерство финансов США добавило в санкционный список 11 физических и восемь юридических лиц из России и Северной Кореи. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами ведомства.

Согласно документу, все физические лица, попавшие в обновленный перечень американского Минфина, являются гражданами КНДР.

Среди компаний, которых коснутся ограничения, значатся российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг», а также четыре зарегистрированные в Северной Корее организации.

В Министерстве финансов США не уточнили, каковы основания для введения новых санкций.

Сегодня Евросоюз включил российскую авиакомпанию Utair в очередной пакет санкционных ограничений против России.

США Санкции
16 декабря 2024, 17:51
Асад узнал о падении Дамаска на российской авиабазе Хмеймим
Global Look Press
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Бывший президент Сирии Башар Асад сообщил, что получил информацию о падении Дамаска по прибытии на российскую военную базу Хмеймим. Заявление политика привела его пресс-служба.

«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», - отметил Асад.

Бывший президент Сирии подчеркнул, что, пока находился на российской авиабазе, ситуация вокруг объекта ухудшалась - его постоянно атаковали беспилотники.

Асад уточнил, что в связи с этим власти России потребовали, чтобы командование базы эвакуировало его на территорию РФ.

Ранее Башар Асад подчеркнул, что не покидал Дамаск до утра 8 декабря.

Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
16 декабря 2024, 17:34
Пьяный подросток застрелил свою семью в Нью-Мексико
Global Look Press
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В американском штате Нью-Мексико задержали подростка, который убил четырех своих родственников. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Рано утром в субботу, 14 декабря, шестнадцатилетний юноша, который был сильно пьян, позвонил в службу спасения и сообщил о смерти людей возле города Белен. Подросток добровольно сдался правоохранителям, прибывшим на место происшествия.

Сотрудники полиции нашли в доме тела четырех человек 42, 35, 16 и 14 лет, а также пистолет.

Убившему свою семью юному жителю Нью-Мексико предъявили обвинения по четырем пунктам.

Ранее около отеля New York Hilton Midtown в Нью-Йорке неизвестный застрелил главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

США Убийства Преступления
16 декабря 2024, 12:53
ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов
Global Look Press
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Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Она пояснила, что список из грузинских политиков, которых считают ответственными за жестокое обращение с участниками протеста, а также ограничительные меры воздействия уже готовы.

«На принятие решений уходит время. Но да, мы предложили список санкций для этих людей, которые используют силу против оппозиции», - заявила Каллас.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза добавила, что также в процессе обсуждения находится вопрос отмены безвизового режима с Грузией.

Серия протестных митингов началась в конце ноября после объявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Очередным витком протестной активности стали выборы президента Грузии, которые прошли в минувшую субботу, 14 декабря. Впервые выборы в республике состоялись не всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков, где 224 голоса получил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он стал единственным претендентом на пост главы государства.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть президентское кресло. Она пояснила, что не признала результаты выборов , и назвала парламент нелегитимным. Инаугурация нового лидера страны пройдет 29 декабря.

Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Грузия Санкции Евросоюз Выборы президента Грузии 2024 Беспорядки в Грузии

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