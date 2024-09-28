Многодетная мать скончалась после подтяжки ягодиц

Читайте нас в:

Женщину доставили в Королевский лазарет Глостершира в понедельник, 23 сентября. Утром во вторник она умерла. При этом неизвестно, с какими именно жалобами ее госпитализировали.

В полиции Глостершира сообщили, что Уэбб до ухудшения самочувствия подверглась «подозрительной косметической процедуре» - она сделала бразильскую подтяжку ягодиц.

Двоих человек уже арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

По словам директора Save Face, национального реестра одобренных практикующих врачей, Эштона Коллинза, смерть женщины можно было предотвратить. Кроме того, Уэбб стала первой жительницей Великобритании, которая умерла после такой процедуры.

Ранее пластический хирург Владимир Зленко рассказал, что переживающие из-за обвисшего после родов живота женщины могут улучшить фигуру благодаря абдоминопластике.