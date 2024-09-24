Офицер заявил, что много информации о коллегах из других стран можно получить просто во время разговора. Браун посоветовал внимательно прислушиваться к тому, какие темы они поднимают и какие вопросы задают. Он привел в качестве примера общение с российскими военными в Сирии.

«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд - это был индикатор», - сказал военный.

Россия и США смогут восстановить отношения после завершения конфликта на Украине, уверен бывший советник экс-президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Он призвал Белый дом учесть ошибки прошлого и построить экономически выгодные связи.