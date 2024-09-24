24 сентября 2024, 04:25

Много вопросов — это индикатор. Начальник Генштаба США раскрыл секрет общения с Россией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил на мероприятии совета по международным отношениям, что научился понимать замысел российских военных в процессе переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Офицер заявил, что много информации о коллегах из других стран можно получить просто во время разговора. Браун посоветовал внимательно прислушиваться к тому, какие темы они поднимают и какие вопросы задают. Он привел в качестве примера общение с российскими военными в Сирии.

«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд - это был индикатор», - сказал военный.

Россия и США смогут восстановить отношения после завершения конфликта на Украине, уверен бывший советник экс-президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Он призвал Белый дом учесть ошибки прошлого и построить экономически выгодные связи.

США Дипломатия Сирия Международные отношения Россия
24 сентября 2024, 03:33
США признали ОАЭ важнейшим оборонным партнером
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Американский президент Джо Байдена и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида Аль Нахайян на встрече обсудили инвестиции в передовые системы, которые сделали ОАЭ одним из самых способных военных партнеров США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден подтвердил приверженность США к территориальной обороне ОАЭ. Он назвал соглашение об оборонном сотрудничестве от 2017 года важным шагом для обеих стран.

Лидеры государства договорились об укреплении усилий по борьбе с региональными угрозами и пиратством. Также речь шла о расширении сотрудничества в области безопасности и перехвата незаконных поставок оружия.

Поездка шейха стала первым в истории визитом президента ОАЭ в Вашингтон.

Ранее стало известно, что Российская Федерация заняла четвертую позицию среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. На первом месте - Китай, а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты.

Индия ОАЭ Китай
24 сентября 2024, 03:04
Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Из-за путаницы с ником Елисейского дворца президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Пресс-служба политика указала неверное название в описании его профиля в мессенджере.

Перечисляя контакты президента в соцсетях, представители Макрона указали его личный канал, ресурс президента на французском языке и канал с ником ElyseeInfos. Последний не имел отношения к Елисейскому дворцу.

По информации Lenta.ru , его авторы выкупили это имя и публиковали мемы о политике, его ориентации и половой принадлежности его супруги Брижит Макрон. Спустя время ссылка стала неактивной - никнейм остался в описании профиля президента, но при нажатии на него появлялось сообщение о том, что такой пользователь не найден.

Макрон ранее опроверг слухи о том, что первая леди Франции в прошлом сменила пол* на женский. Он назвал недоброжелателей своей супруги женоненавистниками.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Интернет Соцсети Эммануэль Макрон Telegram Мемы
24 сентября 2024, 02:07
Финский зоопарк из-за долгов отдаст Китаю двух панд
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Зоопарк Эхтяри на северо-западе Финляндии решил досрочно вернуть Китаю панд Луми и Пюрю, арендованных на 15 лет. Администрации пришлось отказаться от животных из-за долгов, сообщил Yle.

Ускорившаяся инфляция, пандемия коронавируса, повышение процентных ставок и сокращение числа туристов ударили по бюджету учреждения. Администрация зоопарка решила провести реструктуризацию долгов и сократить траты. Ради экономии в Китай вернут двух панд.

Луми и Пюрю приехали в Финляндию в 2018 году по заключенному на 15 лет контракту. Пробыв в стране всего треть срока, они вернутся домой. До конца осени животные проведут в зоопарке, а потом отправятся на карантин перед переездом.

Все панды принадлежат Китаю. Даже обитающая в Московском зоопарке панда Катюша рано или поздно, по словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, может отправиться в КНР.

Финляндия Животные Зоопарки Китай
24 сентября 2024, 00:45
Устроивший покушение на Трампа оценил его жизнь в 150 тысяч долларов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Знакомый американца Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, передал полиции его личные вещи, в том числе записку с обращением к сторонникам. Ее содержание опубликовал Минюст.

Раут несколько месяцев назад оставил коробку с вещами у знакомого. Узнав о покушении, мужчина открыл ее. В ней оказались боеприпасы, четыре телефона и записка к противникам Трампа. Будущий стрелок заявил, что покушение провалилось, и предложил вознаграждение за жизнь политика.

«Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», - заявил подозреваемый.

Кроме Трампа Раут мечтал убить президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Он поддерживал Украину и пытался завербовать афганских солдат.

США Уголовное дело Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

Новости по теме