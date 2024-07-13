«Мне всего 41 год». Байден «скинул» свой возраст наполовину

«Я убежден, что нужно давать людям шанс <…> Именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», - сказал американский лидер.

По его мнению, с возрастом приходит мудрость, а «альтернатива (видимо, в виде лидера республиканцев Дональда Трампа - прим. ред.) - не такая уж альтернатива».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оговорки Байдена, которые он допустил в рамках саммита НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.