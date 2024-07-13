13 июля 2024, 01:31

«Мне всего 41 год». Байден «скинул» свой возраст наполовину

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что ему не 81 год, а на 40 лет меньше. Такое высказывание он сделал на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.

«Я убежден, что нужно давать людям шанс <…> Именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», - сказал американский лидер.

По его мнению, с возрастом приходит мудрость, а «альтернатива (видимо, в виде лидера республиканцев Дональда Трампа - прим. ред.) - не такая уж альтернатива».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оговорки Байдена, которые он допустил в рамках саммита НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.

США Джо Байден Выборы президента — 2024
13 июля 2024, 01:07
Российский пилот Су-35 чудом избежал столкновения с беспилотником «коалиции» в Сирии
РИА «Новости»
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В небе Сирии беспилотник «коалиции» MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолетом Су-35. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 „Reaper“ „коалиции“ с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», - рассказал военный.

Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика. В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировали 12 нарушений, совершенных самолетами «коалиции», отметил Игнасюк.

Подобное опасное сближение с российским истребителем беспилотника зарегистрировали 29 июня. Российский летчик смог избежать столкновения.

Беспилотники Сирия Военные Самолеты Россия
13 июля 2024, 01:03
Германия разработала секретный план для отправки войск НАТО на восток
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Вооруженные силы Германии разработали секретный план, который определит порядок действий военных и гражданских сил на случай, если придется перебросить войска НАТО на восточный фронт блока. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на представителя немецкого МВД.

Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий в Германии». Также в нем есть пункты об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

«Многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», - отметили в публикации газеты.

Ранее министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились создать новые вооружения , которые способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Такие меры приняли «для традиционного сдерживания России».

Германия Военные Россия НАТО
13 июля 2024, 00:05
Заморозили помощь. США решили проучить Грузию
РИА «Новости»
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США приостановили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановили процесс интеграции Грузии в Евросоюз», - сказала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обеспокоены действиями правительства Грузии, которые они назвали антидемократичными, а также дезинформацией, которую якобы распространяют некоторые представители правящей партии «Грузинская мечта».

Об этом заместитель госсекретаря США заявила на брифинге, подводя итоги своего визита в Грузию.

Ранее власти ФРГ приняли решение о приостановке военного сотрудничества с Грузией. Об этом сообщил посол Германии Петер Фишер. Он отметил, такая мера стала результатом «курса правительства» этой страны.

Грузия США Дипломатия
12 июля 2024, 20:12
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений
РИА «Новости»
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В китайский порт Чжаньцзян пришли корветы «Громкий» и «Резкий», чтобы начать совместные учения. Об этом РИА «Новости» сообщили представители отдела информобеспечения Тихоокеанского флота.

Там уточнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Чжаньцзян на совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие - 2024».

В китайском порту провели церемонию открытия учений «Морское взаимодействие - 2024».

На днях Китай получил от стран НАТО итоговую декларацию с «самым серьезным из возможных посланий». В документе от КНР потребовали прекратить сотрудничество с Россией.

Военные учения Корабли Китай

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