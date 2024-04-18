18 апреля 2024, 00:52

Митингующие в Грузии выдвинули властям ультиматум, требуя отозвать закон об иноагентах

РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум, в котором дала властям час, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах. О требованиях митингующих со сцены заявил поэт Рати Амаглобели.

«Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», - сообщил поэт и добавил, что ожидает отзыва законопроекта.

В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах. Около здания парламента начались столкновения протестующих и полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах в случае его принятия. Она заявила, что сделает это, так как закон противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза.

Грузия Законы Протесты Митинги Полиция Иноагенты
18 апреля 2024, 00:55
Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции
Freepik
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Парламент Швеции проголосовал за закон, благодаря которому юридический процесс смены пола для подростков от 16 лет будет проходить в облегченной форме. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», - сказано в публикации.

Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.

Дети Законы Швеция Запад
18 апреля 2024, 00:52
Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии»
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Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild, это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

По информации журналистов, обыскивать кабинеты начали в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере.

Депутата Ансгара Шледде лишили неприкосновенности по подозрению в незадекларированных пожертвованиях, сумма которых составила 48 тысяч евро.

Шледде занимает пост заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и решил выдвинуться на место председателя в следующие выходные.

Ранее стало известно, что действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне в Германии проверят из-за жалобы двух человек , среди которых оказался российский предприниматель Алишер Усманов. Сотрудников ведомства заподозрили в препятствовании правосудию.

Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild , это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

Германия Депутаты
18 апреля 2024, 00:18
США страшно разозлили финнов после отправки своих военных в один из городов Финляндии
Unsplash
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Жители города Ивало недовольны действиями властей Финляндии и США, потому что члены правительства не согласовали с ними решение об отправке туда американских бойцов. Об этом сообщило издание Yle.

«Саамский парламент критикует правительство Финляндии за то, что с саамами не обсудили соглашение DCA (Defence Cooperation Agreement) о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США и вступление в НАТО», - сказано в публикации.

В итоге военные Америки могут пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари. По данным журналистов, содержание документа показали в декабре прошлого года. Тогда саамский парламент попросил Комитет по конституционному праву дать ему возможность выразить свое мнение насчет договора с США, однако ответ так и не предоставили.

В органе считают, что сначала следовало провести переговоры с саамами насчет вступления Финляндии в Североатлантический альянс и подписания военного пакта с США.

Ранее стало известно, что присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция будут участниками маневров альянса Nordic Response 2024, которые проведут рядом с российскими границами. Учения будут масштабным мероприятием, где используют порядка 50 кораблей и 100 истребителей.

США Финляндия Военные НАТО
18 апреля 2024, 00:09
Вучич рассказал, при каких условиях распадется Республика Сербская
РИА «Новости»
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Если 11 июля признают Международным днем памяти геноцида в Сребренице, это приведет к распаду Республики Сербской. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, его слова привело РИА «Новости».

Рассмотрение этой резолюции запланировали на 27 апреля. Как отметил сербский лидер, инициатором установления памятной даты стала Босния и Герцеговина. ФРГ решила выступить посредником.

По словам Вучича, такое решение приведет к приравниванию сербов к «геноцидальной нации». Позже у Боснии и Герцеговины появится возможность потребовать репарации, а также уничтожить автономную Республику Сербскую.

Ранее лидеры правительств стран ЕС решили провести диалог с Боснией и Герцеговиной о ее членстве в блоке. Как отметил глава Евросовета Шарль Мишель, теперь предстоит серьезная работа.

До этого глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик сказал, что народ Сербии обрадовался победе Владимира Путина на выборах в президенты России, люди считают российского лидера своим другом и опорой.

Сербия Александр Вучич

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