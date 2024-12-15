Митинги в поддержку открытия границ с Россией прошли в Финляндии

«Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», - обозначено в манифесте.

Акции протеста прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти, они согласованы с местными властями. По информации от организаторов, в столице в мероприятии приняли участие более сотни человек.

Среди прочих требований: прекращение закрытия школ и классов с преподаванием на русском языке; восстановление почтового сообщения между Финляндией, Белоруссией и Россией; призыв к отказу от введения ограничений на покупку недвижимости для граждан России.

Ранее люди, которые планировали участвовать в протестах, говорили, что если дорога открыта для грузового транспорта, то она должна быть доступна и для людей. Они напомнили, что ровно год назад многие столкнулись с непростым выбором: либо отказаться от общения с близкими, живущими по ту сторону границы, либо тратить много времени, денег и сил на поездки.