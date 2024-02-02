Митинги против реформы уголовного законодательства прошли в Словакии

Жители Словакии в седьмой раз вышли на протесты против предложенной правительством Роберта Фицо реформы уголовного законодательства. Акции в 20 городах организовали три оппозиционные партии Progresivne Slovensko, SaS и KDH. К более чем 30-тысячной толпе в Братиславе присоединились сотни и тысячи человек из других городов. Только в 19 из них журналисты насчитали более 60 тысяч участников.

«Я не могу представить большего конфликта интересов, чем тот факт, что обвиняемый предлагает Национальному совету снизить уровень преступности и сократить сроки давности», - заявил с трибуны председатель SaS Рихард Сулик.

Кабмин подготовил поправки в уголовный кодекс, которые перепишут систему функционирования правосудия в Словакии. Власти предложили ликвидировать спецпрокуратуру, смягчить наказание за некоторые экономические, имущественные и коррупционные преступления. Депутаты рассмотрят инициативу 7 февраля.

Митинги против уголовной реформы начались с конца 2023 года. На предыдущую акцию в одной только Братиславе вышли не менее 27 тысяч человек.