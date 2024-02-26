Митинг сторонников Болсонару в Бразилии собрал более 600 человек
Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу более 600 тысяч человек. Он выступил в поддержку заключенных по делу о государственном перевороте. Об этом сообщил портал G1.
По данным издания, люди заняли около шести кварталов. Болсонару заявил, что не имел отношения к попытке путча.
«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», - сказал политик.
В январе 2023 года сторонники Болсонару, которые были не согласны с результатами выборов, захватили здание конгресса в бразильской столице, а также ворвались в здание верховного суда страны. Властям пришлось задействовать полицейских. Манифестанты разграбили правительственные объекты. Правоохранители задержали почти две тысячи человек.
Сам Болсонару стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве , поставив под сомнение победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы.