26 февраля 2024, 09:22

Митинг сторонников Болсонару в Бразилии собрал более 600 человек

Global Look Press
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Бывший бразильский лидер Жаир Болсонару собрал в Сан-Паулу более 600 тысяч человек. Он выступил в поддержку заключенных по делу о государственном перевороте. Об этом сообщил портал G1.

По данным издания, люди заняли около шести кварталов. Болсонару заявил, что не имел отношения к попытке путча.

«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», - сказал политик.

В январе 2023 года сторонники Болсонару, которые были не согласны с результатами выборов, захватили здание конгресса в бразильской столице, а также ворвались в здание верховного суда страны. Властям пришлось задействовать полицейских. Манифестанты разграбили правительственные объекты. Правоохранители задержали почти две тысячи человек.

Сам Болсонару стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве , поставив под сомнение победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Заключенные Суд Бразилия Полиция Выборы
26 февраля 2024, 09:43
Мужчина подслушал разговор жены и стал миллионером
Global Look Press
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Житель штата Техас Тайлер Лаудон заработал 1,76 миллиона долларов на бирже, подслушав рабочие звонки супруги. Об этом сообщило издание Business Insider.

«На допросе Лаудон признался в приобретении тысяч акций компании TravelCenters of America нездолго до ее слияния с нефтегазовым концерном ВP», - сообщил прокурор Южного округа Техаса Аламдар Хамдани.

По информации журналистов, супруга Лаудона трудилась в ВР на посту менеджера по слияниям и поглощениям. Семейная пара работала из дома и могла слышать рабочие звонки друг друга.

Узнав о предстоящей сделке, Лаудон выкупил 45 тысяч акций TravelCenters of America и выставил их на продажу сразу после заявления о поглощении, благодаря чему заработал 1,76 миллиона долларов.

Руководство ВР провело внутреннее расследование, после чего муж признался в содеянном жене. Женщину уволили из компании, семейная пара распалась.

Ранее благодаря акции на заправке миллионером стал житель Коломны.

США Мошенничество Мужчины
26 февраля 2024, 09:06
Круизному лайнеру запретили войти в порт Маврикия
Global Look Press
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Санитарное ведомство государства Маврикий в Индийском океане отказало круизному лайнеру Norwegian Dawn в заходе в порт из-за подозрений о вспышке холеры среди пассажиров. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

По информации источника, медики поднялись на борт лайнера и взяли анализы у 15 человек, проверка займет порядка 48 часов. После этого власти страны примут решение о дальнейших действиях.

В настоящее время лайнер находится в рейде Порт-Луи. На его борту находятся 1 026 членов экипажа и 2 184 пассажира. Судно вышло в круиз из Кейптана, лайнер принадлежит компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd. Ранее ему уже отказали в заходе на остров Реюньон.

В начале 2023 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о высоком риске распространения холеры в мире. ВОЗ выпустила информационный бюллетень, в котором указала на увеличение числа стран, в которых зафиксировали случаи заболевания.

Здравоохранение Болезни
26 февраля 2024, 08:53
Байден заявил, что Си Цзиньпин мог возглавить Россию
РИА «Новости»
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На мероприятии ежегодной Национальной ассоциации губернаторов президент США Джо Байден в очередной раз попал впросак. Он спутал Китай с Россией, сообщила газета The Daily Telegraph.

Журналисты назвали произошедшее «монументальным конфузом». Джо Байден не только повторил историю, подлинность которой уже опровергли, но и спутал Китай с Россией, заявив, что Си Цзиньпин мог возглавить федерацию.

«Когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было понятно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», - сказал политик.

По словам Джо Байдена, Барак Обама попросил его подойти к Си Цзиньпину во время полета длиной 17 тысяч миль (почти 27,4 тысячи километров). Демократ впервые рассказал эту историю в 2021 году и, несмотря на многократные опровержения, повторил еще 21 раз.

На предвыборном мероприятии в Сан-Франциско американский президент публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Политолог Иван Мезюхо объяснил выходки Джо Байдена ментальными проблемами.

Россия Китай Си Цзиньпин Джо Байден
26 февраля 2024, 07:55
Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом
РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является примером стойкого и мудрого политика, который предан своей стране. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении к 70-летию турецкого коллеги. Об этом написало РИА «Новости».

«Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях», - подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, Эрдогану присущи профессиональная активность, харизма и прагматизм. Эти качества он уважает в турецком президенте.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что у Эрдогана впереди много планов, которые нужно осуществить ради блага Турции. Он подчеркнул, что надеется на скорую встречу с коллегой, она «откроет новую страницу» в отношениях двух стран.

Ранее Лукашенко заявил о единстве Белоруссии и России, что поможет им противостоять противникам.

Турция Белоруссия Александр Лукашенко Реджеп Эрдоган

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