Митинг сторонников Болсонару в Бразилии собрал более 600 человек

По данным издания, люди заняли около шести кварталов. Болсонару заявил, что не имел отношения к попытке путча.

«Сегодня я прошу 513 депутатов и 81 сенатора об амнистии, чтобы в нашей Бразилии свершилось правосудие», - сказал политик.

В январе 2023 года сторонники Болсонару, которые были не согласны с результатами выборов, захватили здание конгресса в бразильской столице, а также ворвались в здание верховного суда страны. Властям пришлось задействовать полицейских. Манифестанты разграбили правительственные объекты. Правоохранители задержали почти две тысячи человек.

Сам Болсонару стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве , поставив под сомнение победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы.