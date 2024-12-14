Митинг продолжился у парламента в Грузии после завершения выборов президента

Протестующие для проведения митинга около парламента перекрыли проспект Руставели. Однако обстановка на данный момент спокойная - демонстранты свистят в свистки, держат плакаты и играют футбол. Здесь собрались порядка тысячи человек, часть протестующих также греется в соседних кафе или гуляет по проспекту.

Власти стянули в район парламента большие силы полиции. В частности, служебные автомобили практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы.

Ранее глава Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300 возможных.