14 декабря 2024, 14:44

Митинг продолжился у парламента в Грузии после завершения выборов президента

Global Look Press
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Рядом со зданием парламента Грузии после завершения голосования по выборам президента продолжается митинг. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протестующие для проведения митинга около парламента перекрыли проспект Руставели. Однако обстановка на данный момент спокойная - демонстранты свистят в свистки, держат плакаты и играют футбол. Здесь собрались порядка тысячи человек, часть протестующих также греется в соседних кафе или гуляет по проспекту.

Власти стянули в район парламента большие силы полиции. В частности, служебные автомобили практически полностью заполнили соседнюю площадь Свободы.

Ранее глава Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300 возможных.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 14:57
Зурабишвили придется покинуть свой пост — Кобахидзе
РИА «Новости»
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Действующей главе Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

Он поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на должность президента.

«Я понимаю ее состояние, но Зурабишвили придется покинуть свой пост», - подчеркнул глава правительства, его слова привело РИА «Новости».

Кобахидзе заявил, что президентство Кавелашвили посодействует утверждению суверенитета и сокращению поляризации в Грузии.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» получил достаточно голосов на выборах. ЦИК официально объявил его избранным президентом.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 13:44
Президент Турции Эрдоган заявил о желании присоединить ряд городов Сирии
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Эрдоган пожелал вернуть под контроль республики провинции Сирии, ранее принадлежавшие Османской империи. Об этом он заявил в ходе выступления перед однопартийцами в Сакарье.

«Города, которые сейчас мы называем Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск, станут нашими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа!» - заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что намерен пересмотреть итоги Первой Мировой войны, по итогам которых пять османских провинций были отделены из состава Османской империи (ныне - Турции).

Ранее президент Турции заявил, что страна последовательно и целенаправленно выступала за выстраивание прогрессивного диалога между враждующими сторонами и мирное урегулирование любых конфликтов. По его словам, бывший президент Сирии Башар Асад лишился власти в результате отказа сотрудничать с Турцией.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган
14 декабря 2024, 13:32
Спортсменку из Литвы дисквалифицировали за антироссийскую футболку
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Атлетку из Литвы Корнелию Дудайте дисквалифицировали с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Спортсменка вышла на соревнование в одежде с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». Атлет Карим Янчинов обратил на это внимание и пожаловался организаторам мирового первенства с просьбой принять меры.

От Дудайте потребовали сменить футболку, но она отказалась. После этого спортсменку дисквалифицировали. Сборная Литвы не стала участвовать в дальнейшем выступлении.

Ранее российский боец ММА Идрис Абдурашитов в своем первом бою грубо нарушил правила. За это он получил пожизненную дисквалификацию.

Спортсмены Одежда Литва
14 декабря 2024, 13:16
Голосование на президентских выборах в Грузии завершилось
РИА «Новости»
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Голосование на выборах президента Грузии официально закончилось. Об этом объявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, сообщил «Sputnik Грузия».

Голоса отдали более половины из 300 выборщиков, благодаря достигнутому кворуму выборы признали состоявшимися. ЦИК подсчитает голоса и огласит результаты в ближайшее время.

Единственным кандидатом в президенты Грузии был Михаил Кавелашвили. Он выдвигался от партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Главу государства впервые выбирают не путем прямого голосования, а на заседании коллегии. Среди выборщиков присутствовали 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло - муниципальных органов власти разных регионов Грузии.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024

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