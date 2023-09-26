Миссию по Карабаху без Азербайджана в Кремле посчитали бессмысленной
Международная миссия по ситуации в Нагорном Карабахе не сможет существовать без участия представителей Азербайджана. В предложениях США по этому вопросу нет конкретики, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны», - сказал официальный представитель Кремля.
Россия, по словам Пескова, сохранила контакты со всеми сторонами конфликта - и Азербайджаном, и Арменией, и этническими армянами в Карабахе. Он сказал, что страна, в отличие от США, фактически вовлеклась в процесс урегулирования проблемы. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что миротворцы продолжат работу в соответствии со своим мандатом.
Делегация США с участием представителей Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) планировала приехать в Армению 25 сентября.
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