Миссию по Карабаху без Азербайджана в Кремле посчитали бессмысленной

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«Здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. И потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны», - сказал официальный представитель Кремля.

Россия, по словам Пескова, сохранила контакты со всеми сторонами конфликта - и Азербайджаном, и Арменией, и этническими армянами в Карабахе. Он сказал, что страна, в отличие от США, фактически вовлеклась в процесс урегулирования проблемы. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что миротворцы продолжат работу в соответствии со своим мандатом.

Делегация США с участием представителей Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) планировала приехать в Армению 25 сентября.

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