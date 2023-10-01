Миссия ООН впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах
Представители ООН приехали в Нагорный Карабах впервые за 30 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».
Автоколонна с миссией ООН проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди (Степанакерт).
Журналисты издания подчеркнули, что ранее представители ООН не зафиксировали случаев какого-либо негативного обращения во время следования в Армению армян из Карабаха.
За день до этого миссия ООН посетила город Горис на юго-востоке Армении. Этот населенный пункт за несколько дней принял десятки тысяч беженцев. Как заявил спецпредставитель ВОЗ Робб Баттлер, местный медицинский центр, где трудятся около 80 медиков, принял порядка 80 тысяч человек в качестве новых жителей населенного пункта. Работает он круглосуточно.