09 июня 2024, 20:31

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Global Look Press
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Власти Германии задумались о срочном пополнении численного состава Вооруженных сил на фоне массового увольнения со службы кадровых военных. Выхода у страны оказалось два: возвращение призыва, как предложил министр обороны страны Борис Писториус, или поиск резервистов. Шансы ФРГ на успех и последствия подготовки страны к возможной войне в своей колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

В бой пойдут старики План провалился до начала Далее - его прямая речь.

Резервы под ружье Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

На следующей неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус, который собирается воевать в 2029 году с Россией , представит свои планы по реформированию Бундесвера. И тут все оказывается куда скромнее, чем те бравурные замечания, которые звучали ранее.

Во-первых, яростный адепт службы по призыву, Писториус вынужден отказаться от этой затеи. Как говорится - подсчитали, прослезились.

Может быть, призывную систему в Германии сделать и можно, но уж очень вряд ли она будет достаточно эффективной, учитывая нынешнее состояние молодой части немецкого общества.

Борису наверное показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе, где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Борису, наверное, показали среднестатистического немца лет восемнадцати и попросили представить его в окопе где-нибудь под Краматорском. И герр Писториус понял, что миссия невыполнима.

Но самое смешное то, что вытворяют другие немецкие политики, в частности, депутат от «Свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Дама уже хорошо знакомая, хотя дамой назвать ее весьма сложно. Да и вампирские клыки там в наличии точно есть.

Так вот, сия дама предлагает призвать… 900 тысяч резервистов. Как вам такой план? Вряд ли фрау Штрак-Циммерман вообще представляет, как это можно осуществить. В принципе, ей это и не нужно.

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки, относиться легко к военным потугам Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки, генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера - включена Минюстом в список экстремистских материалов

Ее главная задача, наверняка полученная от кураторов из Пентагона, или Белого Дома, - поддерживать военную истерию. Возможно, ей даже пришлось перечитать «Майн Кампф»* для вдохновения.

Но все-таки смотреть легко на военные потуги Германии не стоит. Потому что история этой страны богатая и призывает относиться к подобным милитаристским настроения настороженно.

Так что не исключено, что в будущем из Германии все-таки попытаются создать военную машину для очередного похода на восток. Все-таки генетическую память не пропьешь.

*Книга «Майн Кампф» Адольфа Гитлера включена Минюстом в список экстремистских материалов.

Но увеличивать численность Бундесвера надо, кадровая проблема огромная, которая сейчас усугубляется еще и тем, что идут массовые увольнения молодых людей из армии.

Просто потому, что они шли в армию за льготами, зарплатами, социальным статусом за будущее, а вовсе не для того, чтобы сражаться за рейх, или уж тем более - за какие-то там демократические ценности. Тут ведь и убить могут, а зачем тогда льготы и все эти социальные статусы? Поэтому у герра Писториуса родилась новая гениальная идея - вернуть в Бундесвер тех, кто служил там годы назад. И число тут немаленькое - 60 тысяч человек, что тоже вызывает определенные сомнения в реализуемости данного плана.

Германия Армия
09 июня 2024, 21:25
В Казахстане рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ
РИА «Новости»
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Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в Республики Казахстан!», опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала более 50 тысяч подписей. Это значит, что теперь ее должно рассмотреть профильное ведомство.

В Министерстве культуры сообщили, что приняли петицию к рассмотрению, и добавили, что по закону срок рассмотрения составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации.

«Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в парламент Грузии внесли ряд законов, направленных против ЛГБТ*. Депутаты планируют рассмотреть их до конца весенней сессии. Инициативы предлагают запретить медицинские операции по смене пола, пропаганду ЛГБТ*, митинги и демонстрации в защиту движения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Казахстан Петиции Законы ЛГБТ
09 июня 2024, 20:26
Автобус с паломниками рухнул в ущелье после обстрела боевиками в Индии
РИА «Новости»
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Автобус с людьми рухнул в ущелье из-за обстрела террористами в штате Джамму и Кашмир. Жертвами трагедии стали девять человек, сообщил телеканал NDTV.

В транспортном средстве находились паломники, которые ехали в местный храм Шив Хори. В какой-то момент террористы открыли по ним огонь.

Старший суперинтендант полиции Риаси Мохиты Шармы рассказал, что водитель потерял управление автобусом во время обстрела и рухнул в ущелье.

В аварии погибли девять паломников. Более 30 человек попали в госпиталь с различными травмами. Сейчас террористов разыскивают. На месте происшествия работали бойцы военизированной полиции и сухопутных сил.

Ранее при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир погибли два туриста из Польши. Травмы получили 19 человек.

Индия Автобусы Полиция Боевики
09 июня 2024, 20:24
«Уничтожили весь флот». Зачем Франции отправлять истребители на Украину
РИА «Новости»
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Французский президент Эммануэль Макрон решил отправить на Украину истребители Mirage 2000-5, потому что ВСУ лишились всех собственных самолетов Су-24. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24», - выразил уверенность он.

Эксперт уточнил, что ВСУ использовали Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow.

В четверг, 6 июня, Макрон пообещал передать Украине пять самолетов. По его словам, подготовку украинских пилотов организуют до конца 2024 года.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо за это решение назвал Макрона абсолютно сумасшедшим. По его словам, передача истребителей, с одной стороны, ослабит французскую армию, а с другой - приблизит третью мировую войну.

Индия Автобусы Полиция Боевики
09 июня 2024, 19:48
Демонстрацию свастики запретят в Женеве
Unsplash
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Власти Женевы приняли решение запретить демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщила телекомпания RTS.

На такой шаг пошли в рамках референдума, который состоялся в швейцарском городе 9 июня. За специальную новую статью конституции свои голоса отдали 84,69% горожан.

Таким образом Женева стала первым кантоном в стране, который попросил у государства бороться с дискриминацией и ненавистью на законодательном уровне.

«Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту с учетом того, что такого запрета пока нет на федеральном уровне», - отметили журналисты.

Российские военнослужащие во время разминирования металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе нашли в бункере каску с нацистской символикой. Украинские боевики долго время использовали комбинат как укрытие.

Законы Швейцария

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