«Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны

«Глава организации „Мисс Болгария“ объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», - отметили в заявлении.

С 3 июня Кравец не может использовать свой титул в любых публичных коммуникациях, а также в социальных сетях.

Девушка заняла первое место в конкурсе в сентябре 2023 года, ей было 17 лет. По данным СМИ, она живет в Болгарии со своей семьей с семи лет, ее отец - украинец.

Ранее в США разразился скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране - «Мисс США» и «Юная мисс США». Девушки отказались от своих титулов из-за травли.