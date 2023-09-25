Мишустин прибыл в Астану на выставку «Иннопром.Казахстан»

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Выставка «Иннопром» впервые пройдет в Казахстане. Это ведущая выставочная площадка на евразийском пространстве, которая объединит свыше 10 тысяч участников из 18 государств мира, отметили в правительстве.

«Мишустин примет участие в сессии „Промышленные стратегии нового времени“. Также премьер вместе с коллегами из Киргизии, Белоруссии и Казахстана осмотрит экспозиции авиационной, текстильной, металлургической, химической и машиностроительной промышленности.

«Иннопром» пройдет в Астане с 25 по 27 сентября. Целью выставки станет обмен опытом, расширение торгового сотрудничества, привлечение инвестиций и развитие промышленной кооперации.

Ранее Мишустин заявил, что российская экономика успешно справилась с последствиями санкций.