Мишустин пожелал Белоруссии скорейшего вступления в ШОС

«Конечно, рассчитываем, что в самом скором времени Белоруссия завершит все процедуры и войдет в число участников организации», - сказал он.

Председатель правительства поприветствовал делегатов Ирана, который вошел в ШОС в качестве полноправного члена. Михаил Мишустин пригласил их присоединиться к работе.

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года, а через год члены объединения подписали меморандум об обязательствах республики по интеграции. Политолог Никита Донцов заявил, что таким образом страна решила показать солидарность с Россией в переориентации на Азию. Президент Владимир Путин заявил, что членство Белоруссии положительно скажется на содружестве.

Власти России рассчитывают, что Белоруссия вслед за Ираном завершит необходимые процедуры и вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на заседании Совета глав правительств государств - членов в Бишкеке, сообщил ТАСС.