Мишустин обвинил Запад в контроле глобальных финансовых институтов и экономики

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Он подчеркнул, что страны Запада не прекращают попыток установить контроль над глобальной экономикой. При этом, по мнению Мишустина, эти государства знают, что таким образом они мешают качественному развитию.

«Подавляющее большинство стран - и Россия в их числе - понимают, что более справедливая многополярная мировая экономика, по-настоящему инклюзивное развитие - невозможны без изменения статус-кво», отметил он.

Мишустин призвал создавать альянсы с другими странами, в том числе с государствами глобального Юга. Кроме того, председатель правительства напомнил о жесткой конкуренции в мире, в том числе в сфере технологий, а также о «контроле над глобальной экономикой со стороны прежде всего западных финансовых институтов».

Ранее президент России Владимир Путин указал на вину Запада в хаосе на энергетическом рынке. По его мнению, России придется исправлять сложившуюся ситуацию.

Мировая экономика не будет справедливой, пока Запад не изменит статус-кво. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России - 2023», сообщил ТАСС.