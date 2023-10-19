Мишустин обвинил Запад в контроле глобальных финансовых институтов и экономики
Мировая экономика не будет справедливой, пока Запад не изменит статус-кво. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России — 2023», сообщил ТАСС.
Он подчеркнул, что страны Запада не прекращают попыток установить контроль над глобальной экономикой. При этом, по мнению Мишустина, эти государства знают, что таким образом они мешают качественному развитию.
«Подавляющее большинство стран - и Россия в их числе - понимают, что более справедливая многополярная мировая экономика, по-настоящему инклюзивное развитие - невозможны без изменения статус-кво», отметил он.
Мишустин призвал создавать альянсы с другими странами, в том числе с государствами глобального Юга. Кроме того, председатель правительства напомнил о жесткой конкуренции в мире, в том числе в сфере технологий, а также о «контроле над глобальной экономикой со стороны прежде всего западных финансовых институтов».
Ранее президент России Владимир Путин указал на вину Запада в хаосе на энергетическом рынке. По его мнению, России придется исправлять сложившуюся ситуацию.
Мировая экономика не будет справедливой, пока Запад не изменит статус-кво. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России - 2023», сообщил ТАСС.