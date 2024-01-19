19 января 2024, 15:15

Миру объяснили последствия «безумной» резолюции Европарламента по Венгрии

РИА «Новости»
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Венгрия приняла закон о защите суверенитета, и Евросоюз осудил эту страну. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента безумной, сообщил RT.

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является Евросоюз, ее необходимо уничтожить как можно скорее», - заявил он.

Принятая резолюция, по словам политика, приведет к тому, что Венгрия не получит европейское финансирование. Филиппо связал этот шаг с тем, что венгерское правительство осмелилось принять закон о суверенитете и запретить иностранное вмешательство в свои дела.

Европарламент в резолюции обвинил Венгрию в систематическом подрыве основополагающих ценностей ЕС и призвал Евросовет начать расследование. По статье 7.2 договора сообщества ее смогут лишить права голоса. Страна воспользовалась правом вето на выделение помощи Украине и предложила пересмотреть ее формат.

Венгрия Евросоюз Европарламент Франция
19 января 2024, 14:51
Расстреливать за незаконное пересечение границы предложили в Финляндии
Global Look Press
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Наказанием за незаконное пересечение границы должен стать расстрел. Такой пост на своей странице в социальной сети опубликовал член ультраправой партии «Истинные финны» Яри Налли. После того, как его сообщение вызвало море критики, он удалил скандальную запись и попытался оправдаться. Об этом сообщила газета Iltalehti.

Первоначальный пост Налли звучал следующим образом: «За несанкционированные пересечения границы нужно наказывать расстрелом, чтобы это остановить». После удаления скандального поста политик заявил, что его личное мнение растолковали неправильно.

«В тексте не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которых следует расстреливать. Не упоминалось, на границе какой страны это следует делать», - попытался оправдаться Налли.

Он добавил, что у него есть личное мнение по этому вопросу, но высказывать он его не будет.

Председатель партии «Истинные финны» Сами Бехмин на просьбу журналистов оценить высказывания своего однопартийца назвал это высказывание резким и подчеркнул, что это мнение исключительно Налли.

Власти Финляндии закрыли все пункты на границе с Россией после большого потока беженцев из стран Ближнего Востока в конце декабря. По данным местных СМИ, со сроками открытия власти еще не определились, но задумались о том, чтобы оставить границу на замке навсегда. Как при этом выполнять требования Европейской конвенции по правам человека о предоставлении убежища они еще не решили.

Пока ограничение действует до 11 февраля, но его могу продлить в любой момент.

Финляндия
19 января 2024, 14:50
Польша передумала судиться с Россией по делу об авиакатастрофе под Смоленском
Global Look Press
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Правительство Польши отказалось от судебной тяжбы против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По его словам, у иска нет даже теоретических шансов на успех.

«Я намерен отозвать письмо о намерениях с юридической компанией Emmerson Consulting по подготовке иска в ЕСПЧ на основании доклада о происшествии под Смоленском», - написал глава ведомство.

Сикорский отметил, что неоправданные расходы на судебное сопровождение дела лягут дополнительным грузом на плечи польских налогоплательщиков.

Минобороны Польши в конце 2023 года приняло решение упразднить работу комиссии , которая проверяла обстоятельства авиакатастрофы. В ближайшее время специальная группа проверит деятельность ликвидированного органа.

Самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском. На борту находились 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский, все они погибли.

Авиакатастрофы Самолеты Россия Польша
19 января 2024, 14:44
Пашинян призвал к принятию новой конституции Армении
Global Look Press
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Существенные изменения в мире и в регионе стали дополнительным доказательством того, что Армении требуется новая конституция. С таким заявлением на встрече с сотрудниками министерства юстиции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Глава кабмина подчеркнул, что не планирует менять форму правления и в Армении сохранится парламентская республика, так как как она учитывает все демократические стремления страны.

«Армении нужна новая конституция, не конституционные поправки, а новая конституция», - заявил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что новый главный документ необходимо вынести на голосование всех жителей. По его словам, в новой версии конституции нужно прописать положения, которые сделают Армению конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.

«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Армении», - добавил Пашинян.

Армения за все время своей независимости дважды вносила изменения в главный закон, принятый в 1995 году.

В октябре прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана после очередной военной эскалации.

Но обе республики до сих пор не провели делимитацию границ. В последний раз от этого решения отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пашинян назвал такое решение ударом по отношениям двух стран, который может привести к новому конфликту.

Армения
19 января 2024, 11:40
Россия развеяла миф о неуязвимом оружии Запада
РИА «Новости»
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Странам НАТО не стоит бряцать оружием у российских границ. Такое мнение выразил глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию Александр Шувалов. Его слова привело РИА «Новости».

«В НАТО должны учитывать, что у России есть все возможности остудить любые горячие головы», - сказал парламентарий.

Таким образом он отреагировал на заявление главкома объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи об учениях Steadfast Defender - 2024. Маневры, в которых будут участвовать около 90 тысяч человек, продлятся несколько месяцев.

По мнению Шувалова, Москва должна быть готова к любому развитию событий. При этом успехи ВС России доказывают, что новейшее и неуязвимое оружие НАТО - всего лишь миф. Образцы западного вооружения успешно уничтожают на Украине.

Ранее крымский депутат Сергей Трофимов заявил, что угрозы Запада об ударах Киева по Крыму любым оружием вынуждают Москву расширить зону СВО.

Россия Оружие НАТО

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