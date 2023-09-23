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По информации ливанского канала, военные Израиля попытались помешать работе бульдозеров на шоссе и бросили в сторону границы несколько светошумовых гранат. В ответ военнослужащие Ливана запустили на территорию соседней страны дымовые шашки.

Миротворцы вмешались в конфликт и не допустили перестрелку между военными. Представители миссии временных сил ООН призвали стороны к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

Ранее политический советник Сергей Маркелов назвал конфликт между Ливаном и Израилем тлеющим. По его мнению, ситуация будет периодически обостряться, но вряд ли она перерастет в полномасштабную войну.

Маркелов заявил, что решить конфликт можно путем увеличения коалиции и подключения мировой общественности к этому вопросу. До тех пор, пока другие страны считают проблему локальной, мирное урегулирование конфликта невозможно, отметил он.