Миротворцы ООН вмешались в конфликт военных на границе Израиля и Ливана — СМИ
Миротворцы ООН вмешались в инцидент между военными на границе Израиля и Ливана в районе ферм Шебаа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По информации ливанского канала, военные Израиля попытались помешать работе бульдозеров на шоссе и бросили в сторону границы несколько светошумовых гранат. В ответ военнослужащие Ливана запустили на территорию соседней страны дымовые шашки.
Миротворцы вмешались в конфликт и не допустили перестрелку между военными. Представители миссии временных сил ООН призвали стороны к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.
Ранее политический советник Сергей Маркелов назвал конфликт между Ливаном и Израилем тлеющим. По его мнению, ситуация будет периодически обостряться, но вряд ли она перерастет в полномасштабную войну.
Маркелов заявил, что решить конфликт можно путем увеличения коалиции и подключения мировой общественности к этому вопросу. До тех пор, пока другие страны считают проблему локальной, мирное урегулирование конфликта невозможно, отметил он.