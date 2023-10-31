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Страны Глобального Юга на заседании не проявили ожидаемого интереса к предложенной киевским режимом «Формулы мира». Представители саммита сосредоточили свое внимание на палестино-израильском конфликте.

«Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», ― указали источники издания.

Как отметили обозреватели, некоторые участники встречи настаивали организации мирных переговоров на Украине с участием России. А неназванные делегаты желают увидеть РФ в числе стран - участниц подобных саммитов.

Процесс организации мирных переговоров будет зависеть от результатов выборов президента США в 2024 году, констатировали журналисты издания.

Мирный саммит на Мальте прошел с 28 по 29 октября. Его посвятили российско-украинскому конфликту. Китай отказался принимать участие во встрече. Журналисты издания подчеркнули, что решение КНР станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского.