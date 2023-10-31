Мирный саммит Украины на Мальте провалился из-за Израиля — СМИ
Мирный саммит Украины на Мальте закончился провалом из-за фокуса внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили обозреватели издания Bloomberg.
Страны Глобального Юга на заседании не проявили ожидаемого интереса к предложенной киевским режимом «Формулы мира». Представители саммита сосредоточили свое внимание на палестино-израильском конфликте.
«Усилия Украины по поиску союзников на так называемом Глобальном Юге для продвижения ее формулы мира были перечеркнуты растущим беспокойством по поводу Израиля и ХАМАС», ― указали источники издания.
Как отметили обозреватели, некоторые участники встречи настаивали организации мирных переговоров на Украине с участием России. А неназванные делегаты желают увидеть РФ в числе стран - участниц подобных саммитов.
Процесс организации мирных переговоров будет зависеть от результатов выборов президента США в 2024 году, констатировали журналисты издания.
Мирный саммит на Мальте прошел с 28 по 29 октября. Его посвятили российско-украинскому конфликту. Китай отказался принимать участие во встрече. Журналисты издания подчеркнули, что решение КНР станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского.