13 февраля 2024, 10:22

Мирный план европейских союзников озвучили в США

РИА «Новости»
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Европейские страны рано или поздно избавятся от влияния США и захотят наладить хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

«Европейцы в дальнейшем сами решат создать новую модель безопасности на континенте, которая позволит им мирно существовать с Россией», - заявил он.

Бывший разведчик отметил, что жители стран Евросоюза не раз выражали недовольство из-за проамериканской политики властей. Это выражается в разочаровании избирателей в правящих партиях и массовых протестах фермеров.

«Для Европы сотрудничество с Россией несет исключительно экономическую выгоду. К примеру, Германию способны оживить только поставки российского газа. Европейцы на наших глазах начали понимать, что они находятся в заложниках политиков», - подчеркнул Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что его сильно удивили действия немецких властей. По его словам, они направлены не на интересы своей страны, а на обслуживание интересов США.

США Международные отношения Россия Евросоюз
13 февраля 2024, 07:55
Стало известно, когда может состояться визит Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Власти Турции полагают, что встреча президента Владимира Путина с его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится сразу после выборов. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Его слова привело РИА «Новости».

«Визит готовится, пока конкретных сроков нет. Рассчитываем, что это будет сразу же после выборного цикла в двух странах», - пояснил он.

В России с 15 по 17 марта состоятся президентские выборы. А в Турции на конец того же месяца запланировано голосование на выборах в местные органы самоуправления.

В Кремле пояснили, что визит Путина в Турции готовится , его сроки будут определены с учетом электорального цикла в России. Лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и не м енее двух раз в год встречаются лично , чтобы обсудить широкой круг вопросов экономического характера, а также мировую повестку.

Источник в Турции из дипломатических кругов отмечал, что он может состояться в апреле-мае.

Турция Россия Владимир Путин Выборы
13 февраля 2024, 07:43
Филиппо объяснил, зачем Евросоюзу нужна единая армия
Freepik
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Власти Евросоюза хотят создать единую армию, прикрываясь «российской угрозой», чтобы наказывать членов блока за попытки его покинуть. Такое мнение высказал глава французской партии Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик возмутился тем, что эту армию может возглавить Урсула фон дер Ляйен. По словам Филиппо, в Евросоюзе специально нагнетают антироссийскую истерию, чтобы на этом фоне принимать выгодные решения. Однако единая армия будет служить интересам олигархических элит блока, а не для защиты граждан, выразил уверенность он.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», - подытожил Филиппо.

В Евросоюзе все чаще тиражируют тезис о том, что после победы на Украине Россия может стать угрозой для европейских государств. Об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить армию, повысить расходы на оборону. С аналогичным предложением выступил новый глава МИД Франции Стефан Стежурне.

Евросоюз Армия Урсула фон дер Ляйен
13 февраля 2024, 07:38
Армения обвинила войска Азербайджана в обстреле
Unsplash
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Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским пограничникам. Погибли два человека, сообщило Минобороны Армении.

Огонь из стрелкового оружия, по информации ведомства, открыли 13 февраля в 05:30. Армения заявила, что обстрел устроили ВС Азербайджана. Они атаковали позиции военных.

«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», - сообщила пресс-служба.

Минобороны Азербайджана не комментировало произошедшее.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении , провести демилитаризацию границы и ввести контроль над вооружениями. Он заявил, что рассчитывает на взаимные гарантии отсутствия территориальных претензий. Азербайджан отверг предложения.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
13 февраля 2024, 07:23
США попытались скрыть свои грязные схемы в Африке — посольство
Unsplash
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Госдеп США голословно обвинил российские спецслужбы в распространении дезинформации об американских и европейских проектах в Африке. Информацию о грязных схемах подтверждали официальные лица, заявило посольство России в своем Telegram-канале.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель - скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», - объявили дипломаты.

Обличительные факты о деятельности США и Европы в Африке, по словам дипведомства, озвучивали официальные лица. По мнению российских дипломатов, успешное сотрудничество России с африканскими партнерами разозлило американское правительство. Это назвали основной причиной обвинений в дезинформации.

Частная военная компания Bancroft из США предложила свои услуги властям ЦАР. Представитель компании заявил журналистам, что переговоры вели в течение полугода.

США Африка Международные отношения Россия

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