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По информации издания, по вопросу освобождения взятых в плен израильтян ведутся переговоры.

Утром 7 октября на Израиль совершили беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа. По данным представителей израильской армии, запустили больше двух тысяч ракет.

Военные пробрались в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военнослужащие проводят зачистку населенных пунктов.

Представитель ХАМАСа Салех аль-Арур заявил, что власти Израиля готовили нападение против сектора Газа. Сейчас, по его словам, в Газе «большое количество» захваченных израильтян, среди которых «высокопоставленные офицеры».

Ранее израильские бойцы нанесли мощный удар по силам ХАМАС рядом с контрольно-пропускным пунктом «Эрез» около границы с сектором Газа. До этого десятки боевых самолетов израильской армии атаковали 17 военных комплексов и четыре оперативных штаба организации ХАМАС.