Мирные переговоры с Израилем исключили из-за его позиции

«Потому что Израиль не хочет. Они говорят, что хотят ликвидировать ХАМАС в секторе Газа», - отметил он.

Дипломат добавил, что в результате эскалации погибли уже более 10 тысяч человек, порядка 35 тысяч получили ранения, около 100 тысяч домов разрушено.

«Это большая катастрофа. И все равно Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения», - сказал посол.

Нофаль назвал самым худшим в сложившейся обстановке поддержку, которую Израиль получает в этом вопросе от США.

По данным СМИ, в течение двух суток израильская армия войдет в Газу. Сам сектор уже окружили, разбив его на две части и оставив открытым гуманитарный кордиор.