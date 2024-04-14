«Мир не может позволить себе еще одну войну». Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль

По словам Гутерриша, эскалация конфликта может стать разрушительной для всего региона.

«Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», - отметил он.

Генсек ООН добавил, что Ближний Восток, да и мир в целом «не могут позволить себе еще одну войну».

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес комбинированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля. Удар был нанесен в качестве ответа на атаку ЦАХАЛ по посольству Ирана в Сирии.

Жители Израиля начали прятаться в бомбоубежища.