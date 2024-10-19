19 октября 2024, 08:24

«Мир изменился». Матвиенко назвала саммит БРИКС важнейшим историческим событием

Пресс-служба Кремля
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Предстоящие выборы президента Соединенных Штатов не станут ключевым событием 2024 года, поскольку на будущее окажет большое влияние встреча лидеров государств БРИКС в Казани. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», - написала она.

Матвиенко назвала это отражением объективных и необратимых процессов. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС будут иметь решающее значение для будущего всего мира, а не итоги голосования в США.

В период с 22 по 24 октября в Казани состоится саммит БРИКС. В мероприятии примут участие представители 32 государств, 24 из которых будут представлены на уровне глав государств. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в связи с проведением саммита город примет около 20 тысяч гостей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста. Он также подчеркнул, расширение объединения было верным шагом. Благодаря новым участникам повышается интерес к БРИКС со стороны других государств. Путин добавил, что Россия выполнила большую часть плана мероприятий в рамках своего председательства в БРИКС.

Саммиты Валентина Матвиенко БРИКС
19 октября 2024, 08:39
Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Unsplash
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Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять спокойствие на фоне отключения электроэнергии. Дипломаты опубликовали сообщение с призывом следовать указаниям кубинских властей.

В посольстве подтвердили, что в стране фиксируются проблемы с мобильной связью и интернетом. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов, так как из-за тотального блэкаута электричество сейчас подают только на объекты критической инфраструктуры.

Диппредставительство добавило, что энергетики делают все возможное для восстановления стабильного энергоснабжения, но точные сроки устранения неполадок кубинские власти пока не озвучили.

Ранее проблемы с электричеством возникли в западной части Абхазии и Сухуме. Местные жители на несколько часов остались без света из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра. Подачу электричества возобновили благодаря перетоку электроэнергии из России.

Дипломатия Куба Электричество
18 октября 2024, 22:53
«Рискуют жизнями людей». Российские туристы едва не сгорели в турецком отеле
Pxhere
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В пятизвездочном отеле Imperial Sunland resort в Турции вспыхнул пожар, в котором едва не сгорели российские туристы. Генеральный управляющий отеля Novotel Ксения Фролова заявила 360.ru, что это произошло из-за пренебрежения правилами безопасности.

«Я возмущена тем, что владельцы отеля полностью пренебрегли системой безопасности и рискуют жизнями людей. Это недопустимо, и пусть такой плохой пример научит, наконец, людей думать о таких вещах, не только о своей финансовой выгоде», - сказала она.

По ее словам, в горевшей гостинице не было эвакуационных путей, которые должны располагаться на каждом этаже. Номера необходимо оборудовать противопожарными шторами и ковролином.

«Должны быть специально оборудованные комнаты, куда не попадает дым, и гости обязаны быть осведомлены, в какой части отеля они находятся. Также должна сразу срабатывать система пожаротушения и, желательно, водная, и на каждом этаже должен быть проверенный огнетушитель», - добавила Фролова.

Территория отеля должна быть обустроена таким образом, чтобы к зданию могла проехать техника для тушения огня, подчеркнула специалист.

По данным Telegram-канала Shot , огонь охватил отель в Бельдиби. Люди просили о помощи через окна. Россияне не пострадали, сообщили в АТОР.

В конце июня Турцию охватили лесные пожары. Стихия разбушевалась в трех провинциях.

Турция Пожары Отели
18 октября 2024, 19:25
ХАМАС признал гибель Синвара
РИА «Новости»
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Палестинская организация ХАМАС подтвердила факт смерти Яхьи Синвара, который занимал пост главы политического бюро. Заявление сделал его заместитель Халиль аль-Хайя.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», - процитировал его канал Al Aqsa.

По его словам, Синвар погиб в бою.

С августа политическое руководство ХАМАС возглавлял Синвар. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.

В организации ХАМАС обратили внимание на деятельность Синвара. Он выступал против проектов, инициированных США, и сионистской оккупации. Представители движения выразили намерение и дальше «оказывать помощь палестинскому народу».

Ранее востоковед Борис Долгов предположил, что ХАМАС ответит Израилю на ликвидацию Синвара. Он считает, что группировка может использовать точно такую же тактику, по которой действуют израильтяне.

Синвара ликвидировали во время перестрелки на юге сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 18:36
Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Бразилию, чтобы не срывать его работу. Об этом он сообщил на встрече с журналистами стран БРИКС, его процитировала пресс-служба Кремля.

«У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы фактически сорвем работу „двадцатки“. Зачем?» - заявил он.

При этом Путин назвал работу форума полезной, если его не политизируют, и отметил, что Россию на нем достойно представят.

Накануне украинский генпрокурор Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Путина по прилете. Ранее украинцы обращались с такими требованиями к властям Монголии и Туркмении.

Саммиты Бразилия G20 Россия Владимир Путин

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