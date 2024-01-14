«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей», - заявил он.

Политик отметил, что США стали «слабым и неэффективным государством», когда к власти пришел нынешний лидер Джо Байден. Он назвал своего оппонента очень некомпетентным, способным только на жульничество в выборах и фальсификации их результатов.

Ранее стало известно, что посланник американского лидера по климатическим вопросам Джон Керри сложит полномочия этой зимой и начнет помогать Байдену в предвыборной кампании. По его словам, переизбрание действующего лидера Америки будет «самым большим» изменением в сфере климата.