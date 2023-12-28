28 декабря 2023, 20:34

Минздрав сектора Газа подсчитал раненых и убитых с начала октября

РИА «Новости»
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Количество погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев. Такие данные привела газета Ar-Rai со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320 человек, 55 603 получили ранения», - привело издание слова представителя Минздрава.

По данным министерства, за последние сутки от израильских атак по жилым домам в секторе Газа погибли 210 человек, ранены 360 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для прекращения военных действий в Газе. Конфликт закончится после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения, отметил он.

Израиль Военные Минздрав Палестина
28 декабря 2023, 19:53
Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной
Unsplash
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Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил все связанные с Новым годом празднования. Он принял такое решение в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo.

Глава правительства обратился к населению и попросил соблюдать простоту с рассветом Нового года.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии», - добавил Анваар-уль-Хак Какар.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября после массированного обстрела израильских территорий со стороны движения ХАМАС из сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в палестинском анклаве.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ в скором времени приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Битва на территории анклава будет долгой, предупредил глава правительства.

Израиль Пакистан Новый год Конфликт Израиля и Палестины Палестина
28 декабря 2023, 19:31
«Газпром» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
Pxhere
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В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», - подчеркнул он.

При этом в мире рост спроса на голубое топливо продолжится, заявил Миллер со ссылкой на мнение экспертов. В течение 25 лет он увеличится на 43%, и Россия к этому готова. Государство развивает сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркнул глава «Газпрома».

Он также подчеркнул, что Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла суверенитета. «Газпром» всегда ставил перед собой сложные задачи, заявил Миллер.

В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании , посвященном подведению предварительных итогов года.

Газ Европа Россия Газпром
28 декабря 2023, 18:45
Несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок
Unsplash
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Забастовки рабочих в Финляндии остановят работу нескольких крупных предприятий. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.

«Это политические забастовки, организованные в знак протеста против действий правительства», - написали журналисты.

Уточняется, что рабочие выступают против мер властей, ослабляющих возможности профсоюзного движения. В рамках забастовок прекратится работа заводов Neste в Порвоо и Наантали, а также химических предприятий в Уусимаа и Остроботнии.

Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK провела массовую забастовку 14 декабря. Протестующие потребовали немедленно начать переговоры по урегулированию обстановки на рынке труда. Активисты также считают, что действия правительства нарушают принципы демократии и права трудящихся.

Финляндия Протесты Заводы Забастовки
28 декабря 2023, 17:48
Власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян
РИА «Новости»
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Правительство Латвии планирует депортировать более тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку. Об этом сообщило агентство «Sputnik Латвия» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны.

«Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России», - уточнили журналисты.

Окончательное число подлежащих выдворению россиян еще обновят. Власти Латвии ранее установили срок подачи документов для получения ВНЖ до 30 ноября. Соответствующие поправки внесли в закон об иммиграции.

С 3 января разрешения на постоянное проживание в стране прекратят действовать для граждан РФ, на которых распространяются изменения в законе, и тех, кто до конца года не запросил статус долгосрочного резидента ЕС.

Летом 2022 года латвийское правительство решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ стали выдавать лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку. От этой процедуры освободили людей моложе 15 и страже 75 лет.

Ранее сообщалось, что десятки педагогов написали заявления на увольнение в одной из школ Риги из-за проведения массовых проверок на знание латышского языка. Учителя отметили, что не хотят чувствовать себя униженными.

Латвия Законы

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