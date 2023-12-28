Минздрав сектора Газа подсчитал раненых и убитых с начала октября
Количество погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев. Такие данные привела газета Ar-Rai со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320 человек, 55 603 получили ранения», - привело издание слова представителя Минздрава.
По данным министерства, за последние сутки от израильских атак по жилым домам в секторе Газа погибли 210 человек, ранены 360 палестинцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для прекращения военных действий в Газе. Конфликт закончится после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения, отметил он.