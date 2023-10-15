Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа
Все основные больницы в секторе Газа разрушены из-за регулярных бомбардировок со стороны Израиля. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла в комментарии РИА «Новости».
По ее словам, под израильские авиаудары попали детская больница Ад-Дурра, крупная больница Аш-Шифа, а также Центральная больница Газы. Все перечисленные медицинские учреждения частично разрушены.
«Другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», - заявила глава Минздрава Палестины.
Мей аль-Кайла также добавила, что «половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети». В Газе, как сообщила министр, нет ничего необходимого для жизни, а приюты и больницы переполнены.
Из-за нехватки медицинских средств в секторе Газа возможно распространение эпидемий, предупредила министр. Мей аль-Кайла призвала мировое сообщество к немедленному вмешательству в ситуацию, чтобы остановить «неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа».