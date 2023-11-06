Минздрав Палестины заявил о гибели более 200 человек в секторе Газа за ночь

«Более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов, свидетелями которых сектор стал прошлой ночью», - указали в публикации.

Ранее не менее 12 человек стали жертвами атаки израильских ВВС на здание школы Аль-Фахура на севере Газы. Глава больницы Аль-Шифа сообщил, что в результате нападения погибли 15 человек, десятки получили ранения.

Кроме того, более 50 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

До этого Минздрав Палестины заявлял, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке жертвами атак ЦАХАЛ стали более 8,7 тысячи человек. Около 2030 человек пропали без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами разрушенных зданий.