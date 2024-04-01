01 апреля 2024, 08:16

Минздрав Палестины заявил о десятках найденных тел в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Global Look Press
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Министерство здравоохранения Палестины подтвердило, что на территории больницы «Аш-Шифа» в Газе после отхода израильской армии обнаружили десятки тел. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса», - отметили в издании.

ЦАХАЛ вывел боевую технику с территории медицинского учреждения в палестинском анклаве, армия начала передислокацию на юго-запад города Газы.

Ранее из-за ударов израильских военных по жилому сектору в Рафахе погибли не менее 27 местных жителей. По информации агентства WAFA , армия Израиля также атаковала районы рядом с больницей «Аш-Шифа» в Газе. Представители ЦАХАЛ по громкоговорителю объявили о необходимости эвакуировать медицинский комплекс.

В марте Минздрав Газы озвучил число погибших в результате атак израильской армии. Число жертв от ударов ЦАХАЛ превысило 31 тысячу человек, из-за действий военных пострадали не менее 72 654 палестинцев.

Израиль Больницы Минздрав Армия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 апреля 2024, 07:47
США ввели новые санкции против Китая
Global Look Press
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США ввели новые ограничения на экспорт ИИ-чипов и оснащенных ими ноутбуков в Китай. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения затронут в том числе новейшие чипы искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia.

Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Новые санкции вступят в силу с 4 апреля. Основой для ограничений стали правила, введенные еще в октябре прошлого года.

Американское министерство торговли, которое курирует экспортный контроль, заявило о планах продолжать обновлять ограничения на поставки технологий в Китай.

Ранее США ввели санкции против 93 компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Киргизии и Южной Кореи. Американское правительство обвинило зарубежные структуры в том, что они поставляли в Россию электронику, которую использовали российские военные.

США Санкции Китай
01 апреля 2024, 07:05
«Более чем холодная война». Дипломат рассказал об отношениях НАТО и России
Global Look Press
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Отношения НАТО и России сильно ухудшились. Агрессивная политика коллективного Запада спровоцирует кризис в странах Европы, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

На саммите в Мадриде в 2022 году, напомнил дипломат, Россию объявили наиболее значительной и прямой угрозой альянсу. Константин Гаврилов заявил, что НАТО продолжит руководствоваться этой «агрессивно-конфронтационной логикой» ближайшие 10 лет, на которые рассчитана стратегическая концепция.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», - сказал он.

Константин Гаврилов предупредил, что агрессия в сторону России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Он сказал, что долго эта напряженность в отношениях продолжаться не сможет.

Гендиректор Центра новой американской безопасности (CNAS) Ричард Фонтэйн объявил, что США не способны бороться одновременно с Россией и Китаем. По его мнению, страна истощит свои ресурсы даже при поддержке союзников.

Дипломатия Международные отношения Россия НАТО
01 апреля 2024, 06:38
Российским спецслужбам приписали вину за «гаванский синдром» у дипломатов США
Unsplash
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Россию обвинили в причастности к «гаванскому синдрому» у дипломатов США во Вьетнаме. Журналисты получили якобы доказавшие это электронные письма российского Совбеза, сообщил в эфире CBS News бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин.

Гость программы 60 minutes руководил расследованием по случаям «гаванского синдрома». Грэг Эдгрин заявил, что Россия якобы причастна к беспричинной головной боли и тошноте у американских дипломатов, например, при поездке вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», - сказал он.

Ведущие заявили о наличии электронных писем, якобы подтвердивших это. В них некие представители Совбеза России в марте 2021 года обсуждали передачу «уникальной технологии» Вьетнаму.

В 2021 году «гаванский синдром» диагностировали у американских дипломатов в Германии. Их отправили на обследование.

США Дипломатия Болезни Россия Вьетнам
01 апреля 2024, 06:19
Армения провозгласила США и Евросоюз основными союзниками
Unsplash
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Армения решила развивать демократию и сблизилась с Западом. Основными партнерами в этом направлении министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в интервью TN назвал США и Евросоюз.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский Союз являются основными партнерами», - сказал он во время визита в Аргентину.

Арарат Мирзоян заявил, что с отправкой гражданской миссии Евросоюза ситуация на границе значительно улучшилась, ее присутствие способствовало миру в регионе. Он сказал, что российские представители прибыли в 2020 году, но это не помогло избежать новых нападений.

Азербайджан, по сведениям министра, запланировал новую военную кампанию против Армении. Арарат Мирзоян заявил, что республики все еще не ратифицировали мирное соглашение из-за разногласий вокруг признания взаимной территориальной целостности и демилитаризации границ.

Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика всегда стремилась в Евросоюз. Он призвал провести реформы для получения статуса кандидата в члены этого объединения.

США Армения Международные отношения Евросоюз

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