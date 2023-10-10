Минздрав Палестины назвал число жертв эскалации конфликта с Израилем

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В ведомстве уточнили, что при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 770 человек. Около четырех тысяч были ранены.

Утром Армия обороны Израиля заявила о продолжении нанесения ударов по сектору Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху вечером 9 октября публиковал видео обстрелов и подчеркнул, что страна победит. По его словам, ХАМАС хотел войну и получил ее.

Кроме того, власти Израиля приняли решение о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о поставках воды, электричества, топлива и продовольствия в анклав.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что это может усугубить и без того бедственное положение мирных жителей.