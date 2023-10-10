Минздрав Палестины назвал число жертв эскалации конфликта с Израилем
С начала эскалации конфликта с Израилем в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан погибли 788 человек, около 4,1 тысячи жителей получили ранения. Такие данные опубликовал ТАСС со ссылкой на Минздрав Палестины.
В ведомстве уточнили, что при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 770 человек. Около четырех тысяч были ранены.
Утром Армия обороны Израиля заявила о продолжении нанесения ударов по сектору Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху вечером 9 октября публиковал видео обстрелов и подчеркнул, что страна победит. По его словам, ХАМАС хотел войну и получил ее.
Кроме того, власти Израиля приняли решение о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о поставках воды, электричества, топлива и продовольствия в анклав.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что это может усугубить и без того бедственное положение мирных жителей.