Минздрав Палестины назвал число погибших с начала обострения конфликта с Израилем
Число погибших при израильских ударах палестинцев возросло до 436, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные местного Минздрава. По информации ведомства, среди жертв — 91 ребенок.
Накануне вечером Минздрав Палестины сообщал о 413 погибших, в том числе 78 детях и 41 женщине. Ранения получили 2,3 тысячи человек, уточняли в министерстве.
Утром 9 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за минувшую ночь вертолеты, истребители и артиллерия страны поразили в секторе Газа свыше 500 целей боевиков ХАМАС, а также группировки «Исламский джихад».
Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что боевые действия продолжаются еще на шести участках на границе с сектором Газа.
Боевики ХАМАС начали военную операцию против Израиля утром 7 октября. Из сектора Газа по израильской территории выпустили более двух тысяч ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары.
Власти Израиля также обратились за помощью к США. Американский президент Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку стране из-за атаки ХАМАС.
Число погибших при израильских ударах палестинцев возросло до 436, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные местного Минздрава. По информации ведомства, среди жертв - 91 ребенок.