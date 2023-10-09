Минздрав Палестины назвал число погибших с начала обострения конфликта с Израилем

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Накануне вечером Минздрав Палестины сообщал о 413 погибших, в том числе 78 детях и 41 женщине. Ранения получили 2,3 тысячи человек, уточняли в министерстве.

Утром 9 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за минувшую ночь вертолеты, истребители и артиллерия страны поразили в секторе Газа свыше 500 целей боевиков ХАМАС, а также группировки «Исламский джихад».

Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что боевые действия продолжаются еще на шести участках на границе с сектором Газа.

Боевики ХАМАС начали военную операцию против Израиля утром 7 октября. Из сектора Газа по израильской территории выпустили более двух тысяч ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары.

Власти Израиля также обратились за помощью к США. Американский президент Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку стране из-за атаки ХАМАС.

Число погибших при израильских ударах палестинцев возросло до 436, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные местного Минздрава. По информации ведомства, среди жертв - 91 ребенок.