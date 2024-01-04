Минздрав Ирана уточнил число жертв теракта в Кермане

Он пояснил, что речь идет, как о погибших на месте, так и о тех, кто скончался от полученных ранений после доставки в больницу. Министр добавил, что среди погибших есть трое спасателей, которые прибыли к кладбищу после первого взрыва и погибли при детонации второго устройства.

«Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других - после приезда в больницы, из-за тяжести травм», - заявил он.

Бахрам Эйноллахи добавил, что общее число раненых, по последним данным, выросло до 211 человек.

Журналисты агентства напомнили, что изначально в СМИ появилась информация о 103 погибших в теракте. Причиной несовпадения с официальными данными стала путаница в именах. В первоначальном списке несколько фамилий написали дважды.

Взрывы около кладбища в Кермане прогремели с разницей в 15 минут на разных точках следования паломников, шедших возложить цветы и принести молитву около могилы генерала службы «Кудс» Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года.

Все медицинские центры провинции перевели на усиленный режим работы. О том, что за взрывом стоят террористы заявили в Министерстве и национальной информации Ирана.

По данным источников агентства, взрывчатка, находилась в двух чемоданах , ее детонацию произвели дистанционно.

Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA , с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.