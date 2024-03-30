30 марта 2024, 15:50

Минтруд Таджикистана заявил об оттоке трудовых мигрантов из России

РИА «Новости»
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Замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, из России начался отток трудовых мигрантов. Ее заявление процитировал ТАСС.

По словам Нодири, им поступает много звонков, люди в панике, многие хотят уехать.

«Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает в Таджикистан больше, чем уезжает», - добавила она.

При этом в министерстве полагают, что это временное явление. По данным ведомства, подавляющее большинство трудовых мигрантов из Таджикистана едут в Россию. В 2023 году из 652 тысяч мигрантов более 627 тысяч поехали работать в РФ.

Главарем боевиков, совершивших теракт в Подмосковье, оказался уроженец Таджикистана Шамсидин Фаридуни. Мать фигуранта уголовного дела заявила, что не понимает, почему он пошел на преступление.

Мигранты Россия Таджикистан Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 16:25
«Путин обыграл Запад». Россию назвали новым центром силы
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Президент России Владимир Путин переиграл западных противников, пытавшихся санкциями задавить страну. Фактически он разрушил миропорядок, «основанный на правилах» Запада. Об этом написал аналитик Берджан Тутар в колонке турецкой газеты Sabah.

Своими действиями Путин превратил Россию в один из самых эффективных альтернативных центров силы для не западного лагеря, подчеркнул Тутар.

США и ЕС развернули кампанию против России, надеясь на ее изоляцию, продолжил он. Однако это, по его оценке, только ускорило геополитическую интеграцию незападного мира.

По мнению Тутара, успех Путина заключается в умении противостоять санкциями благодаря эффективной экономической стратегии. На Западе не смогут остановить российского лидера, которого поддерживают внутри страны и за рубежом.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкий канцлер Олаф Шольц не боится Путина.

Дипломат утверждала, что Россия якобы намерена втянуть НАТО в конфликт.

Санкции Россия Запад Владимир Путин
30 марта 2024, 14:01
Угрозу диверсий на Севморпути увидели в производимых Норвегией подводных дронах
РИА «Новости»
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Подводные дроны, которые производят в Норвегии, могут использовать для диверсий и атак на объекты российской инфраструктуры в Арктике. В частности, чтобы парализовать логистику Северного морского пути, заявил ТАСС военный эксперт Александр Степанов.

Собеседник агентства также не исключил точечных атак на атомный ледокольный флот России, который сопровождает грузы.

Он напомнил, что Норвегия считается передовым производителем автономных надводных и подводных систем. Многие разработки принадлежат фирме Kongsberg. В феврале компания получила контракт от ВМС США на производство подводного аппарата, который способен работать на глубине до шести тысяч метров.

В декабре 2023 года Госдеп США сообщил о расширении континентального шельфа в Беринговом море и Арктике. Российские власти заявили, что это произошло в одностороннем порядке, без разрешения от специальной комиссии.

Норвегия Россия Арктика
30 марта 2024, 13:40
Неизвестные взяли в заложники посетителей кафе на востоке Нидерландов
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Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ).

Точное число заложников пока неизвестно. Правоохранители эвакуировали жителей 150 расположенных поблизости домов. На место прибыли службы скорой помощи, пожарные и наряды полиции.

Газета De Telegraaf уточнила, что ЧП произошло в развлекательном центре Petticoat. По ее информации, в кафе вошел вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием мужчина.

Владелец кафе подтвердил, что сотрудники заведения также находятся в заложниках. По его словам, конфликта с третьими лицами в последнее время у него не происходило, ради безопасности он не хочет называть их точное количество публично.

Пресс-служба управления полиция Гелдерланда заявила, что никаких признаков террористического мотива захвата заложников на данный момент нет.

Ранее в Бразилии мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса.

Нидерланды Полиция
30 марта 2024, 11:31
Премьер Армении лично просил Россию о помощи с пограничниками — посол
РИА «Новости»
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Пограничники из России находятся вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом изданию 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

«Наблюдательные посты разместили в 2020 году для стабилизации ситуации за российский счет», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянская сторона не решилась в правовом плане узаконить размещение российских сил.

Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией , как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Он отмечал, что республике нужно определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекратить деятельность пограничников в аэропорту Звартноц.

Армения Россия Никол Пашинян

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