В документе сказано, что попавшие в перечень спортсмены нарушили сроки возвращения на Украину после окончания спортивных состязаний. Ведомство добавило в список 304 беглеца.

В него вошли четыре футболиста украинской сборной - Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Довбик. Спортсмены часто делали патриотичные заявления, однако выбрали играть за европейские клубы.

Также в списке оказался полузащитник «Шахтера» Александр Распутько. Он сбежал из клуба после матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» 4 октября. Спортсмен зарегистрировался с командой на обратный рейс, но потом исчез в аэропорту.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что Украину настигнет демографическая катастрофа. По ее словам, в 2033 году население страны составит от 26 до 35 миллионов человек, вместо былых 45 миллионов.