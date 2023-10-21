Минспорт предложил провести часть Игр дружбы в Белоруссии

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Министр спорта России Олег Матыцин предложил организовать часть соревновательной программы Игр дружбы в Минске. Заявление прозвучало во время расширенного заседания коллегий министерств спорта России и Белоруссии на форуме «Россия - спортивная держава», сообщил ТАСС.

«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы», - отметил Матицын.

Он указал на заинтересованность России в партнерстве с Белоруссией в этом проекте и сообщил, что ведомство передаст все организационные предложения лидерам двух стран для утверждения.

Заместитель министра спорта Белоруссии Александр Барауля ответил, что его страна готова стать соорганизатором соревнований.

Всемирные Игры дружбы впервые пройдут в сентябре следующего года. Соревнования состоятся в Москве и Екатеринбурге. Они станут альтернативной международной площадкой для российских атлетов и спортивных организаций.

Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание на важность создания спортивных лиг для разрушения «международной чиновничьей монополии».