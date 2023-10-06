Минсельхоз назвал срок начала безвозмездных поставок зерна в Африку
Безвозмездные поставки зерна из России в Африку могут начаться еще до конца осени. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, его процитировал ТАСС.
«Я думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут суда», - сказал министр.
Он добавил, что российская сторона уже завершает работу над необходимыми для поставок документами.
О готовности России бесплатно отправлять зерно нуждающимся африканским странам заявил в июле президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия может безвозмездно поставить по 25–50 тысяч тонн зерна Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.
Российская Федерация продолжит безвозмездно отправлять и другие продукты нуждающимся государствам, сообщал Путин на пленарном заседании саммита «Россия - Африка». За почти четыре года Россия провела 11 гуманитарных акций в 10 странах Африки, указывал президент.