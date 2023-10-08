Минобразования Израиля отменило занятия в школах и вузах — СМИ
Занятия в вузах и школах Израиля отменили 9 и 10 октября из-за ситуации в стране. Об этом сообщило государственное радио Kan Bet со ссылкой на израильское министерство образования.
Решение коснется всех учебных заведений страны. Такое решение ведомство приняло в связи с продолжением боевых действий на границах с сектором Газа и Ливаном.
Ранее члены ХАМАС объявили о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Они выпустили по территории соседней страны около пяти тысяч ракет и вторглись в границы государства. Иран поддержал военную операцию, депутаты парламента выразили солидарность с движением ХАМАС.
После этого ливанское движение «Хезболла» обстреляло территорию Израиля и объявило о присоединении к палестинским группировкам. Израиль официально объявил Палестине войну и одобрил начало проведения крупных военных операций.