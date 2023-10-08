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Решение коснется всех учебных заведений страны. Такое решение ведомство приняло в связи с продолжением боевых действий на границах с сектором Газа и Ливаном.

Ранее члены ХАМАС объявили о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Они выпустили по территории соседней страны около пяти тысяч ракет и вторглись в границы государства. Иран поддержал военную операцию, депутаты парламента выразили солидарность с движением ХАМАС.

После этого ливанское движение «Хезболла» обстреляло территорию Израиля и объявило о присоединении к палестинским группировкам. Израиль официально объявил Палестине войну и одобрил начало проведения крупных военных операций.