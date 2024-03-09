09 марта 2024, 20:25

Минобороны Великобритании уличили в подкупе саудовского принца

Читайте нас в: Google Новости

Минобороны Британии стало участником коррупционной схемы с выплатами денег за посредничество в оружейной сделке саудовскому принцу Бандару. Долю от вырученных средств расходовали на обслуживание его личного самолета Airbus A340, сообщило издание The Guardian.

Авторы публикации пояснили, что представители министерства до 2011 года проводили сомнительные транши на банковские счета в Саудовской Аравии во время коррупционного скандала «Аль-Ямама». В то же время шло следствие по делу о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (экс-глава спецслужб Саудовской Аравии и бывший посол королевства в Вашингтоне).

До этого The Guardian опубликовала секретные документы во время суда над Джеффри Кукой и Джоном Мейсоном из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Подсудимые признались, что они действовали с согласия британского и саудовского правительств. Схемы нужны были для получения британскими фирмами саудовских контрактов у компаний из конкурирующих стран.

Во время разбирательств вскрылись документы, в которых сказано, что британское Минобороны действовало по новой схеме платежей саудовскому чиновнику после окончания расследования сделки «Аль-Ямама». Эта сделка включала поставки вооружений Саудовской Аравии британским производителем BAE Systems на 40 миллиардов евро.

Ранее в Минобороны Великобритании впервые за 12 лет обнаружили нехватку денег на закупку и обслуживание военного имущества. Дефицит составил почти 17 миллиардов евро.

Великобритания Саудовская Аравия Коррупция Военные
09 марта 2024, 20:11
«Изучаем варианты». Штаты еще не определились с отправкой военных на Гаити
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти США еще не приняли решения об отправке морских пехотинцев на Гаити, сообщили ТАСС в Пентагоне. Так в оборонном ведомстве прокомментировали данные о переброске военных в островное государство в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

По словам представителя ведомства, пока прорабатываются варианты действий для обеспечения безопасности сотрудников американского посольства на острове.

«В данный момент мы изучаем варианты действий», - рассказали корреспонденту агентства и добавили, что окончательных решений еще не принимали.

Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на правительственные здания в Гаити. По некоторым данным, преступники атаковали штаб-квартиру полиции , а местные жители поспешили покинуть район ЧП. Силовикам удалось уничтожить около дюжины нападавших.

США Военные
09 марта 2024, 19:29
Швеция направила разведывательные самолеты к российским границам
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Разведывательные самолеты ВВС Швеции пролетели вдоль границы России. Об этом сообщил портал Itamilradar.

Это произошло впервые с момента вступления страны в Североатлантический альянс.

Оба аппарата совершили полеты вблизи Калининградской области и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 и Gulfstream S102B, который предназначен для радиотехнической разведки.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Протокол о ее присоединении к альянсу опубликовал Госдеп США.

После получения членства в НАТО Швеция может стать логистическим хабом и центром переброски войск. Как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс якобы «серьезно увеличит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

США Белоруссия Швеция Самолеты Россия НАТО
09 марта 2024, 18:58
Американский миллиардер назвал способ предотвратить мировую войну
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Восстановление отношений США с Россией поможет предотвратить мировую войну. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс. Его слова привело издание Unherd.

Он подчеркнул, что стратегия США в украинском конфликте потерпела полный крах. В результате затягивания американцами боевых действий пострадала не только Украина - антироссийские санкции нанесли ущерб Европе, в то время как в самой России наблюдается рост экономики.

«Чтобы предотвратить третью мировую, он (Сакс - прим. ред.) призвал Соединенные Штаты договориться и запустить разрядку с Россией», - написали авторы материала.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген ранее подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Парламентарии попросили правительство выбрать между предотвращением этой катастрофы и поддержкой Украины.

США Войны Россия
09 марта 2024, 18:51
«Я не молодой парень». Байден удивил началом нового предвыборного ролика
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Джо Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте. Видео опубликовали на YouTube-канале президента США.

Президент США прокомментировал озабоченность жителей его почтенным возрастом.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа», - отметил Байден.

Джо Байден - старейший президент в истории Соединенных Штатов. Если он победит на выборах в 2024 году, на момент переизбрания ему будет 82 года.

Сотрудники администрации лидера США стали покидать посты в преддверии предстоящих выборов. Сейчас ситуация для главы государства развивается не лучшим образом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, речь идет в том числе о грядущей отставке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

США Видео Выборы президента США Джо Байден

Новости по теме