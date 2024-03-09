Минобороны Великобритании уличили в подкупе саудовского принца

Авторы публикации пояснили, что представители министерства до 2011 года проводили сомнительные транши на банковские счета в Саудовской Аравии во время коррупционного скандала «Аль-Ямама». В то же время шло следствие по делу о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (экс-глава спецслужб Саудовской Аравии и бывший посол королевства в Вашингтоне).

До этого The Guardian опубликовала секретные документы во время суда над Джеффри Кукой и Джоном Мейсоном из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Подсудимые признались, что они действовали с согласия британского и саудовского правительств. Схемы нужны были для получения британскими фирмами саудовских контрактов у компаний из конкурирующих стран.

Во время разбирательств вскрылись документы, в которых сказано, что британское Минобороны действовало по новой схеме платежей саудовскому чиновнику после окончания расследования сделки «Аль-Ямама». Эта сделка включала поставки вооружений Саудовской Аравии британским производителем BAE Systems на 40 миллиардов евро.

Ранее в Минобороны Великобритании впервые за 12 лет обнаружили нехватку денег на закупку и обслуживание военного имущества. Дефицит составил почти 17 миллиардов евро.