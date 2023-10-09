Минобороны Турции заявило о ликвидации 150 террористов в Сирии и Ираке

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«В ходе комплексных операций ВВС, проведенных <…> на севере Ирака и Сирии в период с 1 по 8 октября, было нейтрализовано более 150 террористов», - указал турецкий министр.

Гюлер обратил внимание, что авиаудары применялись 1, 3 и 4 октября по целям в Северном Ираке и 5, 6 и 8 октября - на севере Сирии. В результате армия Турции поразила десятки объектов, которые в основном использовала запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее сирийские и иракские ответвления. Глава Минобороны подчеркнул, что «цели были успешно и полностью поражены».

Ранее, 5 октября, над базой США в Сирии сбили турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Дрон должен был ударить по позициям курдских формирований, однако атаку предотвратила ракета, выпущенная на севере провинции Хасеке.