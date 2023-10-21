Минобороны Израиля предостерегло «Хезболлу» от вмешательства в конфликт с ХАМАС

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Галлант добавил, что «Хезболла» пожалеет о своем решении, за которое уже начала расплачиваться. По его словам, «впереди большие испытания» и следует быть «готовыми ко всему».

Йоав Галлант посетил северную границу Израиля, граничащую с Ливаном, и тщательно изучил ситуацию. Во время визита он встретился с командирами и офицерами бригад.

«Мы собираемся перевернуть шкалу на 180 градусов, день нападения запомнится как день, когда началось окончательное уничтожение ХАМАС», - подчеркнул глава израильского Минобороны, говоря о палестино-израильском противостоянии.

Ранее ЦАХАЛ атаковал более сотни объектов в секторе Газа, а также поразил цели в Ливане в ответ на обстрелы Израиля со стороны «Хезболлы». Самолеты нанесли удары и разрушили подземные туннели, склады боеприпасов и оперативные штабы ХАМАС.

Израиль подготовился к вмешательству ливанского движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщил Haaretz .