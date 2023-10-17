Минобороны Израиля предложило боевикам ХАМАС сдаться без условий
Боевики палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут сдаться, в противном случае все они будут убиты. С таким заявление выступил министр обороны Израиля Йоав Галант, чьи слова привел ТАСС.
Глава ведомства подчеркнул, что у представителей группировки нет третьего варианта.
«У террористов ХАМАС есть два варианта: быть убитыми или сдаться без условий», - заявил Галант.
Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», которая является боевым крылом радикального движения ХАМАС, 17 октября нанесла ракетный удар по израильскому городу Сдерот. До этого обстрелу подвергся Тель-Авив.
Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем произошла 7 октября. Боевики ХАМАС ударили по соседнему государству. Израильские власти предприняли ответные меры.
К радикальной группировке присоединилось ливанское движение «Хезболла». Политолог Алексей Ярошенко предположил, что подобный шаг приведет к включению США в израиле-палестинский конфликт.