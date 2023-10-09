Минобороны Израиля назвало главную цель ударов по сектору Газа

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Главная цель ударов Израиля по сектору Газа - уничтожение всех объектов палестинской группировки ХАМАС на этой территории. Об этом заявил глава израильского Министерства обороны Йоав Галант, его процитировала государственная телерадиокомпания Kan.

«Я приказал значительно увеличить интенсивность атак. Наша основная цель - уничтожение всех целей ХАМАС», - отметил министр.

Боевики палестинской группировки начали обстреливать территорию Израиля из сектора Газа 7 октября. Кроме того, они проникли в приграничные города. Израильская армия заявила, что боевые действия в городах завершились , однако там по-прежнему могут оставаться боевики.

Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израильская армия начала наносить удары по центрам ХАМАС на этой земле.

По данным Kan, количество погибших в ходе эскалации израильтян выросло до 800 человек. В Минздраве Палестины заявили о 576 погибших , 560 из них - в секторе Газа. На начало 2023 года население этой территории оценивалось в 2,3 миллиона человек.