27 сентября 2024, 00:09

Минобороны ФРГ ответило на изменение ядерной доктрины России

РИА «Новости»
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Обновление российской ядерной доктрины не окажет влияния на внешнюю политику НАТО и ФРГ. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Его слова привели на сайте немецкого ведомства.

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», - сказал он.

По словам Писториуса, решение президента России Владимира Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии, поэтому это не стоит комментировать.

Госдеп США тоже уже отреагировал на изменения в ядерной доктрине России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такое решение является безответственным и несвоевременным.

Германия США Россия НАТО
26 сентября 2024, 23:34
«Начало конца». Вице-премьера Италии напугала новая ядерная доктрина России
РИА «Новости»
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Италия, как и вся Европа, надеется на завершение конфликта на Украине и предотвращение применения ядерного оружия. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини сказал об этом на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме, сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили его прокомментировать новую редакцию ядерной доктрины России. Они спросили Сальвини, станет ли она предупреждением для Запада. Политик ответил, что Италия продолжит поддерживать Украину и выступать против ударов отправленными ей вооружениями вглубь российской территории.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», - добавил он.

Ядерную доктрину в новой редакции презентовал президент России Владимир Путин. В ней расширился список военных угроз, являющихся основанием для ядерного сдерживания.

Ядерное оружие Италия Международные отношения Россия
26 сентября 2024, 23:27
МИД РФ сделал представление послу Узбекистана из-за избиения ребенка в школе
РИА «Новости»
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МИД России выразил недовольство послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после избиения учительницей мальчика в одной из школ Ташкента. Об этом сообщил ТАСС.

«Соответствующее представление сделали послу Узбекистана», - заявили в публикации.

Подробностей дипломатических переговоров не приводилось.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее потребовала у властей Узбекистана дать правовую оценку случаю в ташкентской школе по поводу конфликта между учительницей и учеником. В Сети появилось видео, на котором преподаватель избила школьника , настаивавшего на проведении урока на русском языке.

После этого вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД РФ заниматься своими внутренними делами и перестать заботиться о чужих.

Дети Школы МИД РФ Избиения Узбекистан
26 сентября 2024, 23:05
«Швырнул как тряпичную куклу». Турист чудом пережил нападение бегемота
Freepik
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Британский турист Роланд Черри пережил нападение бегемота во время отпуска в Замбии, когда отправился в поход на каноэ вместе с супругой. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его словам, бегемот неожиданно выскочил из воды, врезался в лодку, после чего супружеская пара упала в воду. Животное схватило Черри и утянуло на дно реки.

Мужчина получил множественные травмы, в том числе вывих плеча и серьезный ушиб бедра. По всему его телу остались следы укусов.

Черри вспомнил, что со дна реки смог подняться на поверхность только благодаря спасательному жилету, но после этого бегемот пытался утащить его под воду еще несколько раз.

«Меня снова схватили и швырнули в воздух, как тряпичную куклу, но уже в сторону берега, что было настоящим подарком судьбы», - рассказал он.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели семь операций за две недели. По словам медиков, ему повезло выжить, так как раны от укусов бегемота оказались не такими глубокими. Большинство же жертв погибают.

Черри добавил, что решил начать сбор средств для местной больницы, где его спасли, чтобы отблагодарить медиков за спасение.

Ранее в Индии бегемот растерзал сотрудника зоопарка, который зашел к нему в клетку, чтобы убраться.

Великобритания Африка Больницы Туризм Животные
26 сентября 2024, 21:19
Страны G20 договорились о реформе ООН и ВТО
РИА «Новости»
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Министры иностранных дел стран G20 по итогам встречи на саммите Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение под названием «Призыв к действию по реформе глобального управления». Он предусматривает перестройку Организации объединенных наций и Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии, председательствующей в G20.

Министры иностранных дел стран G20 по итогам встречи на саммите Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение под названием «Призыв к действию по реформе глобального управления». Он предусматривает перестройку Организации объединенных наций и Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии , председательствующей в G20.

В своем заявлении министры отметили, что стоящие перед миром проблемы возможно преодолеть только с помощью многосторонних решений, направленных на укрепление глобального управления.

Реформа ООН предусматривает усиление роли Генеральной Ассамблеи, как главного совещательного, политического, и представительского органа, который займется вопросами по поддержанию международного мира и безопасности через взаимодействие с Советом Безопасности.

Сам Совбез расширят до 10 постоянных участников и включат туда представителей стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Участники встречи подчеркнули, что весь процесс реформ должен завершиться в 2025 году, когда ООН исполнится 80 лет.

Для реформы ВТО министры заявили, что организации необходимо выстроить новую открытую и многостороннюю систему, чтобы торговля и инвестиции стали двигателем роста и процветания всех стран-участниц. Для этого необходимо сделать работу организации прозрачной и поменять систему урегулирования споров.

Кроме того, авторы заявили о необходимости создания новой международной финансовой системы для оказания помощи бедным странам и решения проблем с изменением климата.

В июне этого года президент России Владимир Путин заявил, что реформа Совета Безопасности ООН назрела давно, но для этого решения требуется консенсус. Он подчеркнул, что кулуарные договоренности стран участниц ничего хорошего для мира не принесут. Глава государства напомнил, что после создания Совета Безопасности прошло много лет и обстановка сильно изменилась, поэтому реформа необходима, но на нее должны согласиться все.

Бразилия G20 ООН

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