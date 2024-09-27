Минобороны ФРГ ответило на изменение ядерной доктрины России

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», - сказал он.

По словам Писториуса, решение президента России Владимира Путина никак не повлияет на внешнюю политику Германии, поэтому это не стоит комментировать.

Госдеп США тоже уже отреагировал на изменения в ядерной доктрине России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такое решение является безответственным и несвоевременным.