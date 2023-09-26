Минобороны Финляндии пожаловалось на слишком дорогую поддержку Украины
Поддержка Украины и вступление в НАТО оказались слишком дорогими для Финляндии. Об этом написал The New York Times со ссылкой на слова директора по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела.
По информации издания, стремительное вступление Финляндии в НАТО, возможно, было самой легкой частью. Далее начнется сложный процесс интеграции в альянс и приведения вооруженных сил к стандартам НАТО - со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями.
«Вступление в НАТО - это дорого, поддержка Украины - это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - заявил Куусела.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что западным странам нужно найти способ поддерживать отношения с Россией. По его мнению, после окончания украинского конфликта доверие станет одной из ключевых гарантий безопасности при взаимодействии с Россией.
Кроме того, Ниинисте призвал глав государств, которые отправляют на Украину вооружения, учитывать риск эскалации кризиса и начала третьей мировой войны.
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