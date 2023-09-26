Минобороны Финляндии пожаловалось на слишком дорогую поддержку Украины

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По информации издания, стремительное вступление Финляндии в НАТО, возможно, было самой легкой частью. Далее начнется сложный процесс интеграции в альянс и приведения вооруженных сил к стандартам НАТО - со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями.

«Вступление в НАТО - это дорого, поддержка Украины - это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», - заявил Куусела.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что западным странам нужно найти способ поддерживать отношения с Россией. По его мнению, после окончания украинского конфликта доверие станет одной из ключевых гарантий безопасности при взаимодействии с Россией.

Кроме того, Ниинисте призвал глав государств, которые отправляют на Украину вооружения, учитывать риск эскалации кризиса и начала третьей мировой войны.

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