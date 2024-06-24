Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО

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Американец попытался утопить в океане собственных детей. Их спасли полицейские. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы города Уэст-Хейвен.

По данным полиции, мужчина пытался занести двух детей в возрасте младше трех лет в воду подальше от берега. Крики ребят привлекли патрульного. Он вместе с сослуживцами бросился к мужчине и забрал у него детей.

«Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей», - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена.

Детей отправили в реанимацию местной больницы. Врачи сообщили, что их состояние улучшается. Их отцу - 41-летнему жителю Нью-Йорка - грозит обвинение в покушении на убийство.

Ранее американка уехала в отпуск на 10 дней, оставив дома в одиночестве полуторагодовалую дочь.

Девочка умерла от обезвоживания. Ее матери теперь грозит пожизненное заключение.