06 августа 2024, 08:07

Министры обороны США и Израиля назвали виновника нападения на базу в Ираке

Unsplash
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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировали атаку на авиабазу в Ираке и обвинили в ней Иран и союзное ему шиитское ополчение. Они также назвали нападение «опасной эскалацией». Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По мнению министров, Иран координировал боевиков, которые ударили по авиабазе «Аль-Асад» в западном Ираке.

«Нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США <…> продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе», - указали в Пентагоне.

Остин и Галант провели переговоры и обсудили угрозы со стороны Ирана, «Хезболлы» и подконтрольных иранской стороне шиитских группировок.

Боевики выпустили по военной базе две ракеты, сообщил Shafaq News. По данным Пентагона, в результате атаки никто не пострадал, повреждений на территории военного объекта не зафиксировали. В оборонном ведомстве точное количество выпущенных по базе ракет не озвучили.

США Израиль Пентагон Иран Ирак Конфликт Израиля и Палестины
06 августа 2024, 09:26
«Ядерные бомбы без конца?» В США высмеяли предложения по наращиванию вооружений
Freepik
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Если Соединенные Штаты будут наращивать ядерные вооружения, это повысит вероятность ядерного конфликта. Такое мнение высказал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft.

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, который призвал нарастить ядерный потенциал США в связи с успехами России и Китая. Хартунг раскритиковал идею «мозгового центра» и предположил, что ее авторы погрязли в прошлом. Он напомнил, что планы необходимо строить, ориентируясь на будущее.

«Ядерные бомбы без конца? <…> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад», - указал эксперт.

По его словам, план Heritage Foundation не спасет мир от ядерного конфликта, а только приблизит его. Он добавил, что Белому дому придется найти другие способы для снижения напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Ранее экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание, что Запад все больше подводит мир к ядерной катастрофе. Он с иронией напомнил об опасениях западных лидеров в связи с глобальным потеплением и отметил, что политики могут уничтожить человечество не в далеком будущем, а уже в этом году.

Ядерное оружие США Россия Китай
06 августа 2024, 08:53
Мадуро пообещал перейти с WhatsApp на Telegram
РИА «Новости»
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро перестанет пользоваться мессенджером WhatsApp, с помощью которого злоумышленники распространяют угрозы в адрес его сторонников. Он также пообещал начать использовать такие платформы как Telegram и WeChat. Об этом президент Венесуэлы заявил в эфире телеканала VTV.

Он указал, что удалит WhatsApp со своего телефона, и призвал молодежь сделать то же самое.

«Потому что там преступники угрожают молодежи, популярным лидерам. За телефонами в Колумбии, Майами, Перу, Чили прячутся трусы», - рассказала глава государства.

Лидер Венесуэлы обвинил владельцев WhatsApp, а также соцсетей TikTok и Instagram* в распространении ненависти в стране. Он также сравнил ситуацию с мессенджерами и соцсетями с «киберфашистским переворотом».

Ранее в Венесуэле начались беспорядки и акции протеста в связи с переизбранием Мадуро. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, венесуэльская оппозиция не может смириться со своим поражением. Он призвал ее поздравить Мадуро, который набрал более 50% голосов, с победой на выборах.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

WhatsApp Венесуэла Николас Мадуро Telegram
06 августа 2024, 08:29
Израильские военные сообщили о ликвидации командира батальона «Радван» в Ливане
Unsplash
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Израильские военные уничтожили на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина в составе боевого крыла «Хезболлы». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Войска удалили по району Эбба на юге Ливана. По словам израильских военных, ликвидация командира «Радвана» снизит возможности «Хезболлы» «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана» в отношении Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что американские войска ударили по военной инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

Ранее израильские военные отразили ракетный удар со стороны «Хезболлы». Средства противовоздушной обороны сбили порядка 30 снарядов на севере Израиля. Несколько ракет приземлились на открытой местности. Один из снарядов обнаружили в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани.

По данным ЦАХАЛ, в результате атаки никто не пострадал. В ответ на обстрел израильские военные уничтожили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе ливанского города Марджъую.

США Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Ливан
06 августа 2024, 08:19
Ядерной угрозой России запугали японцев на памятном мероприятии в Хиросиме
Unsplash
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Мировому сообществу важно продолжать работать над ядерным разоружением, заявил на мероприятии по случаю 79-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки премьер-министр Японии Фумио Кисида. Одним из рисков глобальной безопасности он назвал ядерную угрозу России, сообщило издание Asahi.

Выступая в Мемориальном парке мира в Хиросиме, политик призвал работать над деэскалацией и предотвращением новой атомной бомбардировки. Кисида сказал, что важно придерживаться парламентской резолюции о трех неядерных принципах - отказываться от владения, производства и ввоза ядерного оружия.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более серьезной из-за углубляющихся разногласий в международном сообществе по поводу ядерного разоружения и ядерной угрозы со стороны России», - сказал он.

Японский премьер в своей речи не упомянул, что именно США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он лишь заявил о многотысячных жертвах и масштабных разрушениях.

Ядерное оружие Япония Международные отношения Оружие

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