Министры обороны НАТО пообещали Израилю, что он не останется в одиночестве

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«Израиль не останется в одиночестве, несколько стран НАТО уже оказывают ему поддержку», - сказал он.

Пресс-служба альянса проинформировала, что Галант сообщил блоку о зверствах, которые боевики палестинского движения ХАМАС учинили против израильтян и граждан некоторых стран НАТО.

Министры напомнили о позиции Североатлантического альянса, которая заключается в том, что у Израиля есть право на самооборону. В то же время блок потребовал, чтобы ХАМАС освободил всех заложников. Ранее министр энергетики страны Исраэль Кац заявил , что о снятии блокады с сектора Газа не может быть и речи до тех пор, пока все израильские заложники не будут отпущены.