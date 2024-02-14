14 февраля 2024, 08:21

Министру внутренней безопасности США объявили импичмент

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Палата представителей конгресса США объявила импичмент главе министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. Об этом сообщил телеканал CNN.

Майоркас стал первым руководителем на этой должности за почти 150 лет, которому объявили импичмент. За его отставку проголосовали 214 членов Палаты, тогда как 213 высказались против. При этом трое представителей Республиканской партии встали на сторону демократов и поддержали Майоркаса.

Республиканская партия обвинила министра в преступлениях при защите южной границы США.

«Майоркас с первого дня в своей должности последовательно и умышленно не соблюдал иммиграционное законодательство, что привело к самой крупной пограничной катастрофе в истории страны», - сказал перед голосованием спикер Майк Джонсон.

По его словам, Майоркас своим ложными высказывания в конгрессе подорвал общественное доверие, нарушил присягу и мешал законному надзору.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении 95 миллиардов долларов Украине, Тайваню и Израилю набрал необходимое количество голосов в сенате США.

США Конгресс США
14 февраля 2024, 07:52
Россия перестала платить ежегодные взносы в Арктический совет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия временно прекратила ежегодные взносы в Арктический совет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел.

«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена - до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», - подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве уточнили, что речь идет о реализации общих проектов, в том числе по сохранению тонкой экосистемы Заполярья, проведении полярных исследований, гуманитарных связях, улучшении качества жизни и народов Крайнего Севера.

Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, РФ может выйти из Арктического совета, если тот будет перерастать в недружественное сообщество. Об этом также говорил посол по особым поручениям дипведомства Николай Корчунов. Он подчеркивал, что Россия может покинуть Арктический совет , если его работа не будет отвечать интересам страны.

Россия Арктика МИД РФ
14 февраля 2024, 07:48
Глава Пентагона выписали из больницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава американского Минобороны Ллойд Остин выписался из больницы днем во вторник и вернулся к выполнению служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Остина 13 февраля выписали из клиники имени Уолтера Рида. Он успешно восстанавливается и уже вернулся к своим обязанностям. Об этом проинформировали Белый дом, конгресс, председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил и его заместителя», - заявили в ведомстве.

В Пентагоне уточнили, что госпитализация Остина оказалась связана с мочевым пузырем, она никак не повлияет на борьбу военного чиновника с раком.

«Министра выписали на домашнее лечение, его состояние улучшилось. Он на пути к полному выздоровлению», - добавили в пресс-службе.

Остин в конце декабря перенес операцию по лечению раку простаты. Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что госпитализация главы Пентагона стала большим ударом для американских властей.

США Пентагон
14 февраля 2024, 06:53
Поставки зараженных роз в Россию стали систематическими — Россельхознадзор
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
При поставке роз из Эквадора и Нидерландов обнаружили многочисленные нарушения фитосанитарных требований. Во избежание заражения Россельхознадзор потребовал от Евросоюза усилить контроль за отгружаемой продукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

«За первые месяцы текущего года обнаружения карантинных объектов в эквадорских и нидерландских розах, сертифицированных государственными ведомствами европейских государств, приняли системный характер», - заявили специалисты.

Через Евросоюз, по данным Россельхознадзора, в Россию привезли 41% эквадорских и нидерландских роз. Более чем в сотне случаев выявили нарушения российских и международных фитосанитарных требований. Ведомство обратилось в компетентные органы европейских стран с просьбой усилить контроль над поставками.

Зараженные розы опасны распространением вирусов на другие культуры, например, перцы, салаты и томаты. Пресс-служба ведомства привела в качестве примера последствия томатного трипса. Если он пойдет по теплицам, российские производители за год потеряют до 11,8 миллиарда рублей.

Перед Днем святого Валентина цветы в России подорожают. Флорист Дарья Старостина допустила рост цен на 30-50%.

Евросоюз Бизнес Цветы
14 февраля 2024, 06:38
Американская делегация приедет в Тайвань
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Делегация из семи человек — представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Делегация из семи человек - представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей Майк Галлагер возглавит команду из семи американских законодателей. Они прибудут на остров во второй половине февраля.

«Главный ястреб Палаты представителей США планирует визит на Тайвань на следующей неделе. <…> Республиканец прибудет в Тайвань 21 февраля», - заявил автор статьи.

Поездку планировали заранее, Майк Галлагер анонсировал ее в январе. Он приезжал на Тайвань год назад, встречался с экс-главой администрации острова Цаем Инвэнь, руководителем оборонного ведомства Цю Гочжэном и представителями разведслужбы. В программе нынешнего визита - встреча с Лаем Цинде.

В Тайвань планировали отправить экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря Джеймса Штейнберга. Бывший посол КНР в США Цуй Тянькай предупредил о подготовке прокси-войны с Китаем.

США Китай Тайвань

Новости по теме