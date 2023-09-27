Министру обороны Украины подобрали замов

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Новые в военном ведомстве получили Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

По данным украинского издания «Обозреватель», только у одного нового назначенца есть опыт работы в военных структурах. Это Наталья Калмыкова, которая станет отвечать за вопросы социального развития ведомства, сменив на этом посту Анну Маляр До начала специальной военной операции она занимала пост советника командующего Сухопутными войсками ВСУ. После она перешла в ветеранский фонд «Вернись живым».

Юрий Джигир в Минобороны Украины станет курировать вопросы финансов. Такой опыт у него уже был во время работы в украинском Минфине. До этого он работал в странах Восточных Балкан и Центральной Азии в качестве независимого эксперта. Последние три года Джигир консультирует Всемирный банк по вопросам финансовых реформ структур здравоохранения.

Екатерина Черногоренко станет отвечать за цифровизацию Минобороны Украины. За ее плечами запуск электронного больничного листа, внедрение цифровых сертификатов вакцинированных во время пандемии, а также руководство проектом «Армия дронов».

Новый министр обороны Украины сменил на этом посту Алексея Резникова , об отставке которого украинские СМИ твердили несколько месяцев на фоне коррупционных скандалов, связанных с его подчиненными. Сам бывший министр подчеркивал, что отправить его в отставку может только президент страны Владимир Зеленский.

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