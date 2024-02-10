Министра обороны Норвегии раскритиковали за слова о России

Он предположил, что глава Минобороны Норвегии попытался выставить Россию в качестве угрозы для европейских государств.

«Эти небольшие страны, которые с точки зрения военного потенциала и своей обороноспособности ничего не представляют, они все время пытаются спровоцировать ситуацию, когда на Западе начнут бояться Россию», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор напомнил, что страны Запада получают выгоду от работы предприятий оборонной промышленности, которые снабжает вооружением НАТО. С помощью громких заявлений Грам поддержал напряжение вокруг темы безопасности, благодаря чему жители Европы могут спокойно отреагировать на растущие военные затраты, отметил Джабаров.

«У меня даже нет сомнений, что это такая общая политика для того, чтобы поднять выпуск военной продукции, чтобы заработали больше военные компании», - заключил он.

Ранее Грам призвал Норвегию подготовиться к противостоянию с Россией. По его мнению, российское руководство якобы может начать конфликт из-за членства Финляндии и Швеции в НАТО.